العثور على عنكبوت حي في أذن امرأة

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عثر الأطباء في مستشفى ببريطانيا على عنكبوت "حي" في أذن امرأة.

وسارعت لوسي وايلد من مدينة سيل، بمانشستر إلى المستشفى بعد اكتشفت سبب الألم المنبعث من داخل أذنها. اضافة اعلان





ألم في الأذن



عش للعناكب



وكانت تعتقد في البداية أن الألم في أذنها اليمنى كان مجرد جزء من شمع الأذن، لكن عندما استخدمت كاميرا مجهرية للتحقيق اصطدمت برؤية العنبكوت.وقالت الأم لثلاثة أطفال: "لقد تمكنت من رؤية ساقيه الكبيرتين المنحنيتين والوهج في عينيه. يبدو وكأنه عنكبوت مخيف جدًا. وبدا ضخمًا أمام الكاميرا. لقد كان بحجم ظفر إصبعي الخنصر. كنت أصرخ".وعبثًا، حاولت المرأة إخراج العنكبوت العالق في أذنها، مستخدمة بعض الزيت الساخن لسحبه بمساعدة زوجها.بعد أيام قليلة ذهبت إلى الطبيب لأن أذنها ظلت تنزف. وأعطاها المضادات الحيوية، لكن بمجرد عودتها إلى المنزل اكتشفت أن سبب الألم هو عنبكوت، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وأضافت وايلد البالغة من العمر 30 عامًا: "لقد وضعت كاميرا سمارتبود وكنت مرعوبة للغاية، ولم يكن لدي أي فكرة عما كانت عليه".ذهبت على إثر ذلك إلى الطبيب الذي أحالها بدوره إلى قسم الأذن والأنف والحنجرة، وقال لها: "يا إلهي، هذا عش للعناكب، لم أر ذلك إلا في التدريب لدول أجنبية".وأضافت: "لقد كان مدمجًا في قناة أذني، وكان الألم الأكثر إيلامًا على الإطلاق. كان يستخدم أداة الشفط، فتقيأت وكان تؤلمني كثيرًا. وكان توأمي هناك يصرخان".وتابعت: "بعد أن أخرجه، ترك أذني مفتوحة، مهما كانت العدوى الموجودة في العش فقد تسببت في إصابتي بالتهاب شديد في الأذن. أمضيت عيد ميلادي الثلاثين في المستشفى. كل هذا من عنكبوت صغير. أفضل أن ألد مرة أخرى".ولا زالت وايلد تستخدم قطرات الأذن وتقول إنها ما زالت لا تشعر بنفسها بعد مرور شهر على المحنة.