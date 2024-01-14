العالم ينتظر مرضًا أشد فتكا من كورنا 20 مرة.. التفاصيل

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أعلن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي الدولي"منتدى دافوس 2024"، عن مرض جديد الموسوم بـ X قادر بالفعل على التسبب بوفيات تفوق نسبتها الـ 20 ضعفا لعدد الوفيات التي نجمت عن كورونا. اضافة اعلان





مرض غامض يغزو العالم أكثر من كورونا



المرض الغامض القادم ربما يكون عدوى بكتيرية



مرض غامض يسبب عدوى بشرية



ماهى فيروسات "الزومبي"؟



ووضع العلماء قائمة بالأمراض الأكثر احتمالا لانتشارها وتحوّلها إلى وباء عالمي كـ”X”، وهذا يعني أن مصطلح “إكس” يشير إلى أن المرض مجهول حتى الآن، وفقا لـ "عكاظ".وتوقع العلماء، أن مرض “أكس” قد يكون من صنع الإنسان نتيجة تطويره سلاحا بيولوجيا، وسيكون خطيرا جدا لأن البشر لم يكوّنوا له أي مقاومة، وهذا يعني أنه سينتشر بسرعة بين سكان العالم.ورسم العلماء سيناريو آخر، بالنظر إلى النمو السريع في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، فمن المحتمل أن يكون “المرض X” التالي هو عبارة عن عدوى بكتيرية، بما في ذلك قد يكون مرضا معروفا بالفعل.تجدر الإشارة إلى أنه بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أن “كوفيد-19” لم يعد حالة طوارئ عالمية، ظهرت خشية الخبراء من أن “المرض X” قد يسبب وباء أكثر فتكا.وتستخدم منظمة الصحة العالمية مصطلح “المرض X” كعنصر نائب لوصف مرض غير معروف للعلوم الطبية قد يسبب العدوى البشرية.وقال مؤلفو مقال نشر عام 2021 في إحدى المجلات الطبية “إن إطلاق مثل هذه العوامل الممرضة، إما من خلال حوادث المختبرات أو كفعل من أعمال الإرهاب البيولوجي، قد يؤدي إلى كارثة المرض X أيضا، وقد لوحظ أنه خطر كارثي عالمي”.ويمكن أن يكون المصدر المحتمل الآخر هو فايروسات “الزومبي” التي حُبست في التربة الصقيعية أو غيرها من المناطق الطبيعية المتجمدة لقرون عدة، ولكن تم إطلاقها بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.