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صحيفة تواصل الالكترونية

الصويان: تقليل مدة العمليات الجراحية 30% من خلال هذه التقنية

الصوان
محافظ الحكومة الرقمية
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قال محافظ الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان إن 36% من المواعيد الصحية والاستشارات في المملكة، تقدم عن بعد من خلال المواعيد والعيادات الاستشارية التابعة ولوزارة الصحة.اضافة اعلان

الطباعة ثلاثية الأبعاد تقلل مدة العمليات الجراحية

وتابع، بالإضافة إلى ذلك استطعنا تقليل مدة العمليات الجراحية بـ30%، من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الإلكترونية، وفقًا لـ "اليوم".
وأكمل: "واستطعنا تقليل وقت التدخل لإنقاذ السكتات الدماغية من 105 إلى 29 دقيقة فقط، من خلال المستشفيات المرتبطة بمستشفى الصحة الافتراضي".

تمكين أقطاب المجتمع الرقمي من التواصل

وتنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.
إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

تقليل عدد المراجعين بنسبة 74%

من جهة أخرى، أعلن المحافظ، أن وزارة الموارد البشرية استطاعت تقليل عدد المراجعين بنسبة 74% في وزارة الموارد.
وعدّد "الصويان"، مجموعة من مميزات ومنجزات العمل عبر الحكومة الرقمية، قائلًا إن مدة الحصول على الوكالة في القطاع العدلي أصبحت 3 دقائق فقط مقابل 100 دقيقة في السابق.

الرقابة الذكية وفرت 200 مليون ريال

وأشار إلى أن الحكومة وفرت أكثر من 200 مليون ريال سنويًا من خلال استخدام تقنيات الرقابة الذكية، مؤكدًا أن العام القادم ستكون كافة الخدمات رقمية.
وأضاف، شهد العام الحالي تقليل عدد الزيارات بنسبة 95% بوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث يجري العمل عبر منصة بلدي.

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