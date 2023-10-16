الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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الصلع الذكوري.. كيف تكتشف العلامة الأولى لتساقط الشعر وطريقة العلاج؟

تساقط الشعر
اكتشاف تساقط الشعر مبكرًا يساعد على العلاج
أ أ
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الصلع الذكوري النمطي، المعروف أيضًا باسم الثعلبة الأندروجينية، هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا لدى الرجال، ويحدث عندما يكون هناك تغيير ملحوظ في خط الشعر، على شكل حرف (M).اضافة اعلان
وقالت الدكتورة سارة بيركنز الخبيرة في الثعلبة الأندروجينية: "بالنسبة لمعظم الناس، يبدأ هذا بترقق الشعر في منطقة تاج الرأس والصدغين، وغالبًا ما يبدأ بترقق الشعر بدلاً من تساقط الشعر بالكامل).

تصوير خط الشعر 

وأضافت: "إذا كنت قلقًا حقًا بشأن تساقط الشعر، فيمكنك تصوير خط شعرك أو الجزء العلوي من رأسك كل بضعة أشهر في نفس ظروف الإضاءة لمعرفة ما إذا كان خط شعرك ينحسر".
لكن الجميع لايعاني من تساقط الشعر. إذ يعاني بعض الرجال من انتشار الترقق في الشعر، فيما أوضحت الدكتور بيركنز أن هذا النوع من تساقط الشعر يؤدي إلى الصلع الذي يبدأ من الخلف أو الأعلى، وليس من خط الشعر.
وتننصح قائلة: "تمامًا مثل خط الشعر المتراجع، فإن أسهل طريقة لاكتشاف تساقط الشعر المنتشر هي مقارنة الصور من فترات زمنية مختلفة".
وكلما تحدد مبكرًا نمط الصلع الذكوري، فإن ذلك يكون أفضل، حيث يمكن إنقاذ الشعر، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

منع تساقط الشعر

وقالت الدكتور بيركنز: "إن منع تساقط الشعر أسهل بكثير من استبداله بمجرد اختفائه".
وسيتناول الأشخاص الذين يطلبون العلاج مبكرًا الأدوية الموصوفة، مثل فيناسترايد أو مينوكسيديل.
وأوضحت الدكتور بيركنز: "يعمل فيناسترايد عن طريق تقليل مستويات DHT في جميع أنحاء الجسم، مما يحمي شعرك من التأثيرات الضارة للـ DHT". 
فيما "يعمل المينوكسيديل عن طريق تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس ونقل بصيلاتك إلى مرحلة النمو، أو مرحلة النمو، من دورة نمو شعرك".
وأضافت خبيرة الصلع: "كلا هذين الدوائين فعالان، وكلما بدأت في استخدامهما في وقت مبكر، كلما تمكنت من الحفاظ على المزيد من الشعر".
أما بالنسبة للتدابير الغذائية، فإن الدكتورة بيركنز تشجع الرجال المصابين بالصلع على تناول الدواجن والأسماك.
وقالت: "بالإضافة إلى البروتين، تلعب مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى والفيتامينات والمعادن أدوارًا مهمة في مساعدتك على الحفاظ على مستوى جيد من كثافة الشعر".

فيتامينات يجب تضمينها في النظام الغذائي

والفيتامينات التي يجب تضمينها في النظام الغذائي هي:
الحديد
الزنك
فيتامين سي
فيتامين هـ
البيوتين.

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