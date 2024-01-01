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الصحة: 6 أعراض لـ "الرهاب الاجتماعي" تستلزم زيارة الطبيب

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الرهاب الاجتماعي
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كشفت وزارة الصحة، عن أشهر أعراض الرهاب الاجتماعي، والتي تستدعي مراجعة الطبيب والمعالج النفسي للحصول على العلاج المناسب وتفادي تطور الحالة للمريض.اضافة اعلان

أعراض الرهاب الاجتماعي


وتشمل أعراض الرهاب الاجتماعي والتي تستلزم مراجعة الطبيب، وفقا لما أوضحته الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "عش بصحة"، ما يلي:
- احمرار الوجنتين
- تسارع نبضات القلب
- الغثيان
- الدوخة والدوار
- التعرق
- صعوبة في التنفس

مراجعة المعالج النفسي


وأضافت وزارة الصحة: "إذا كنت تعاني من هذه الأعراض يُرجى مراجعة المعالج النفسي لتقديم الدعم".
وأشارت وزارة الصحة: "عند الإصابة باضطراب القلق الاجتماعي يؤدي الشعور بالخوف والقلق إلى الانعزال الذي قد يؤثر على حياتك وقد يؤثر الضغط المفرط على علاقاتك أو نشاطك الروتيني أو عملك أو دراستك أو غ ير ذلك من الأنشطة".

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