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"الصحة": 5 أسباب وراء تأخر النطق لدى الأطفال

تأخر نطق الاطفال
تأخر النطق لدى الأطفال
أ أ
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أكدت "صحة الشرقية" على أن الظروف الاجتماعية غير الملائمة من عوامل تأخير النطق لدى الاطفال.

أثر العوامل الاجتماعية في تأخر الأطفال في النطقاضافة اعلان

وقالت إن المقصود بهذه الظروف هو عدم كفاية النموذج اللغوي المقدم للطفل مما يفقده فرصة المحاكاة اللغوية الصحيحة، ومن ذلك قلة التجارب العامة التي يمر بها الطفل مثل:

5 أسباب وراء تأخر الأطفال في النطق

1ـ عدم وجود أطفال آخرين يتحدث إليهم.
2ـ انشغال الوالدين وترك الطفل إلى مربية لا تتكلم لغة الطفل.
3ـ اختلاف لغة الوالدين فقد يكون أحدهما عربي والآخر أجنبي.
4ـ اختلاف لغة التعليم المبكر "الحضانة" وذلك لمن يدرس أطفالهم في مدارس أو حضانات أجنبية.
5ـ جهل الأسرة بطرق التربية السليمة، فتراهم يجبرون الطفل على الكلام ويوبخونه بشدة عندما يفشل مما يزرع الخوف أو العناد البشري في نفسه، فيمتنع عن المحاولة مرة آخرى "خوفًا أو عنادًا".


أعراض الأداء النطقي لدى الأطفال

قد تظهر على الأطفال المصابين بتعذر الأداء النطقي أعراض متنوعة متعلقة بالنطق. وتختلف الأعراض باختلاف عمر الطفل وشدة مشكلات النطق، حسب "مايو كلينك".


قد يسبب تعذر الأداء النطقي لدى الأطفال:

1ـ الغمغمة بوتيرة أقل أو إصدار أصوات بدرجة أقل من المعتاد بين عمر 7 أشهر إلى 12 شهرًا.
2ـ نطق الكلمات الأولى متأخرًا، عادةً بعد عمر 12 شهرًا أو 18 شهرًا.
3ـ استخدام عدد محدود من الحروف الساكنة والمتحركة.
4ـ كثرة إغفال أصوات عند التحدث.
5ـ استخدام كلام يصعب فهمه.

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