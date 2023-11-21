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"الصحة" 3 فوائد مهمة للتنفس بعمقٍ في الصباح

تمارين التنفس
تمارين التنفس
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أكدت وزارة الصحة على أهمية التنفس بعمق لدقائق في الصباح، وقالت إن التنفس العميق يحقق للإنسان ثلاث فوائد، وهي:

- تقليل التوتر.

- تحسين التركيز.

- زيادة الطاقة.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة "عش بصحة" الرسمية في "إكس"، وأشارت الوزارة إلى ضرورة تنفيذ آلية التنفس الصحيحة خاصة في الصباح الباكر لبداية اليوم بعادة صحية جيدة.


تمرين التنفس بعمق 

من الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يأخذون أنفاسًا سطحية وقصيرة الأمر الذي قد يتسبب في نقص مستويات الطاقة لديهم بالإضافة لشعور مستمر بالقلق. 
لذا فإن أخذ أنفاس عميقة قد يساعد على إمدادك بالطاقة وتخفيف القلق لديك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية:

استلق في وضعية مريحة

1ـ اجلس أو استلقِ في وضعية مريحة حيث تستطيع الاستلقاء على ظهرك على السرير أو الجلوس في كرسي بحيث يكون كل من العنق والكتفين والرأس مستندًا بالكامل وبشكل مستقيم إلى ظهر الكرسي.
2ـ خذ شهيقًا عميقًا من الأنف واترك بطنك ينتفخ بالهواء، وأخرج الهواء عبر أنفك.
3ـ ضَع يدًا على بطنك وضَع اليد الأخرى على صدرك، وراقب حركة يديك مع حركة الصدر والبطن أثناء الشهيق والزفير.
4ـ استمر في التنفس بعمق وراقب يديك جيدًا، يجب أن تتحرك يدك الموضوعة على البطن أكثر من تلك الموضوعة على الصدر حتى تتأكد من تنفيذك للتمرين بشكل سليم الأمر الذي سوف يضمن لك الفائدة.
5ـ كرر هذا التمرين عدة مرات يوميًا.

التنفس بشفاه مضمومة

يساعد هذا النوع من تقنيات وتمارين التنفس على إبطاء وتيرة الشهيق والزفير بشكل متعمد أثناء أداء بعض الأنشطة الحركية والتمرينات الرياضية، مثل: رفع الأثقال، وصعود الدرج.

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