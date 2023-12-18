الصحة: 3 تدابير مهمة عند المعاناة من آثار المكملات الغذائية

يقوم الملايين من الناس بتناول المكملات الغذائية الرياضية والهرمونات البنائية بغرض الحصول على المزيد من الفوائد الصحية مثل إنقاص الوزن وبناء العضلات.
لكن هل تناول تلك المكملات الغذائية والهرمونات البنائية يُعد آمنًا؟
حذرت وزارة الصحة من الاستهلاك المفرط للمكملات الغذائية أو تعارضها مع بعض الأدوية يسبب بعض الآثار الجانبية.
ونصح حساب "عيش بصحة"، التابع لوزارة الصحة عند المعاناة من الأثار الجانبية للمكمل بـ:
توقف عن تناوله
تواصل مع طبيبك الخاص
بلغ هيئة الغذاء والدواء
أضرار الهرمونات البنائية:تسبب الستيرويدات البنائية عدة أضرار جسدية ونفسية، فلدى الرجال تقلل عدد الحيوانات المنوية، وتصغر حجم الخصيتين، وتزيد حجم الثديين، وتقود إلى فقدان شعر الرأس، وبالنسبة للنساء فتسبب تغيرًا في الصوت، وتكبير الأعضاء التناسلية، وتزيد كمية شعر الجسم، وتصغر حجم الثديين، كما أنها ترفع ضغط الدم لدى الرجال والنساء، وتزيد حبَّ الشباب، وتؤثر سلبًا في القلب والكبد والكليتين، ويؤدي استعمال تلك الهرمونات إلى زيادة العدوانية لدى الشخص وتغير المزاج وحدوث الكآبة، وكذلك قد يسبب تبادل الحقن بين الأشخاص إلى انتقال الأمراض مثل الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي، واقتناؤها دون وصفة طبية لا يضمن عدم التعرض للغش في محتوياتها.
الأعراض الجانبية:ظهور حب الشباب.
الأعراض الجسدية:
الصلع أو تساقط الشعر.
مشاكل وأورام الكبد.
جلطات الدم.
أمراض القلب.
ارتفاع ضغط الدم والكولسترول.
الأعراض النفسية:
السلوك العدواني.
الكآبة.
جنون الارتياب.
الهلوسة.
عند الإناث:
ظهور الشعر في الوجه.
عمق الصوت.
زيادة الشعر في الجسم.
اضطراب الدورة الشهرية.
زيادة الشهية.
تضخم البظر.
عند الذكور:
نمو الثدي.
تقلص الخصيتين.
تقليل كمية الحيوانات المنوية.
مكملات البروتينلا بد من استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول مكملات البروتين لمن يعاني أمراضًا في الكلى أو في الكبد أو من لديه حساسية من الحليب (في حالة تناول مكمل الوي بروتين أو الكازين)، أو يعاني مرض النقرس، كما أن تناول مكمل الوي بروتين قد يتعارض مع فعالية بعض الأدوية كالمضادات الحيوية أو بعض أدوية هشاشة العظام.
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