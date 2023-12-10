الصحة: 13 نصيحة مهمة لقيادة صحية آمنة على الطريق

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وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة لقيادة صحية وآمنة على الطريق.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "عش بصحة"، إن الالتزام بالخطوات ليس قيدًا، بل دربًا تسلكه للوصول إلى وجهتك بأمان: اضافة اعلان

ومن أهم النصائح لقيادة صحية على الطريق ما يلي:

القيادة الصحية





قبل القيادة:



- ضبط إعدادات التحكم.- فحص المركبة بشكل دوري.- ضبط المقاعد ومرآة السيارة.- التأكد من مكابح وأنوار وعجلات السيارة.أثناء القيادة:• ربط حزام الأمان.• الحفاظ على المسافة الآمنة.• التركيز على مهمة القيادة، ترك الأكل والشرب.• تجنب المراسلة أو التحدث بالجوال.• الحفاظ على مستوى السرعة المحدودة.في حالات الطوارئ:- معرفة إجراءات الطوارئ.- إدارة لحظات التعب والمرض.- التعاون مع المرور وسيارات الإسعاف.- معرفة أرقام الإسعاف والمرور.