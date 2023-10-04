الصحة: هذه أعراض سرطان الثدي

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أكدت وزارة الصحة على أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارا على مستوى العالم، ورغم ذلك فإن فرص الشفاء منه تتزايد مع الفحص المبكر.



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31% من حالات السرطان في المملكة في الثدي





الانتشار في الغدد اللمفاوية





كشف الحالات في مراحل متقدمة



وقالت الوزارة إن نسبة 25% من حالات الإصابة بالسرطان عند النساء عالميا تعود لسرطان الثدي، كما أن نسبة 31% من حالات الإصابة بالسرطان عند النساء في المملكة سرطان الثدي.وطالبت الوزارة السيدات بالمبادرة وحجز موعد الفحص في المركز الطبي عن طريق الاتصال على 937 أو عيادة طب الاسرة عبر تطبيق صحتي.سرطان الثدي مجموعة غير متجانسة من الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعياً في الثدي، وينتشر تدريجياً إلى العقد اللمفاوية الإبطية ليصبح سرطاناً غازياً، ثم يمتد انتشاره إلى الأعضاء الأخرى.وتؤدي العديد من العوامل في تحديد عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وأعراضه وعلاماته، وطرق مكافحته، وتشخيصه، وتحديد مراحل الإصابة به، وخيارات علاجه.أكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ20% في الدول المتقدمة؛ مما يرفع من معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة العلاج.إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي بالماموغرام، يزيد وبشكل كبير - بفضل الله - من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.