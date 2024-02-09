"الصحة": نقل مليوني و200 ألف شحنة دواء بالبريد الدوائي

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تهدف خدمة البريد الدوائي إلى إيصال الدواء بالمجان للمرضى، لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها والسعي لنيل رضاهم.

وتعمل الخدمة على توصيل الأدوية إلى العنوان الوطني للمرضى في مختلف المناطق والمحافظات وتجنيب أهاليهم مشقة مراجعة الصيدلية بالمستشفى والانتظار لصرف الدواء.

ويكون طلب الخدمة عن طريق الصيدلية مجانًا.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية، الدكتور أحمد الجديع، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن المشروع بدأ منذ 4 سنوات وتطور حتى وصل إلى مليوني و200 ألف شحنة.





أهداف مشروع البريد الدوائي







وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية د. أحمد الجديع: الخدمة تهدف لتسهيل وصول الدواء للمرضى وتحسين تجربتهم وزيادة نسبة رضاهمpic.twitter.com/1TiDJxUkiS #الإخبارية فيديو | "خدمة البريد الدوائي توصل أكثر من مليوني شحنة دوائية للمستفيدين"وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية د. أحمد الجديع: الخدمة تهدف لتسهيل وصول الدواء للمرضى وتحسين تجربتهم وزيادة نسبة رضاهم #نشرة_النهار February 9, 2024

وأضاف أن الخدمة تسعى إلى تحقيق أهداف مجموعة من الأهداف، وهي:- تحسين تجربة المريض.- زيادة نسبة رضا المريض.- تسهيل وصول الدواء إلى المريض حتى يتمكن من أخذه بدون أي انقطاع.ضمان استمرار توفر الدواء للمريض بأقل الصعوبات والتكلفة.