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"الصحة": نقل مليوني و200 ألف شحنة دواء بالبريد الدوائي

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تهدف خدمة البريد الدوائي إلى إيصال الدواء بالمجان للمرضى، لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها والسعي لنيل رضاهم.اضافة اعلان
وتعمل الخدمة على توصيل الأدوية إلى العنوان الوطني للمرضى في مختلف المناطق والمحافظات وتجنيب أهاليهم مشقة مراجعة الصيدلية بالمستشفى والانتظار لصرف الدواء.
ويكون طلب الخدمة عن طريق الصيدلية مجانًا.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية، الدكتور أحمد الجديع، في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن المشروع بدأ منذ 4 سنوات وتطور حتى وصل إلى مليوني و200 ألف شحنة.

أهداف مشروع البريد الدوائي

وأضاف أن الخدمة تسعى إلى تحقيق أهداف مجموعة من الأهداف، وهي:
- تحسين تجربة المريض.
- زيادة نسبة رضا المريض. 
- تسهيل وصول الدواء إلى المريض حتى يتمكن من أخذه بدون أي انقطاع.
ضمان استمرار توفر الدواء للمريض بأقل الصعوبات والتكلفة.


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