الصحة توضح أسباب انتشار الرمد في المدنية المنورة

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انتشر في المدينة المنورة خلال الفترة الماضية التهاب ملحمة العين أو ما يعرف بمرض «الرمد»، ما دفع الكثيرين لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية طلباً للعلاج.

ويأتي انتشار المرض وسط مخاوف آخرين من انتقال العدوى خصوصاً في المدارس، نتيجة المخالطة بين الطلاب، وفقا لـ "عكاظ".





الصحة تعترف بانتشار المرض في الفترة الأخيرة



الانفلونزا الموسمية وراء انتشار الرمد



كيفية تخفيف الأعراض المصاحبة للرمد



وأكد المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أنه تم رصد انتشار المرض وبشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن نسبة انتشاره عالية في الأيام الأخيرة.وقال: تتم متابعة الوضع عبر المرافق الصحية، وأن جميع الحالات التي تم رصدها قُدمت لها الرعاية الطبية وتماثلت للشفاء.ولفت حمودة إلى أن من مسببات هذا المرض انتشار الانفلونزا الموسمية، إذ يعتبر من الأمراض الموسمية والمعدية سريعة الانتقال، ويصيب الفئات العمرية كافة.وأشارت أخصائية طب العيون الدكتورة أمينة محمد، إلى أن المرض يعد من الأمراض المعدية وينتشر بشكل كبير في فصل الشتاء الذي يشهد انتشار الانفلونزا الموسمية.ولفتت إلى أن العلاج يستغرق أياماً عدة، وينصح بالالتزام بإرشادات الطبيب بدقة والمتابعة مع الطبيب المختص بعد انتهاء فترة العلاج، وعدم تكرار استخدام الدواء دون إعادة صرفه من الطبيب.ويمكن تخفيف الأعراض المصاحبة للرمد بوضع كمادات الماء الباردة وغسل اليدين قبل استخدام الدواء وتغيير أغطية الوسائد والامتناع عن استخدام العدسات اللاصقة أثناء الإصابة.