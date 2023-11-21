الصحة تنصح متعاطي "السيرترالين" بهذه الخطوات لتفادي آثاره الجانبية

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أكدت وزارة الصحة على أنه قد تحدث بعض الأعراض الجانبية عند استخدام دواء
سيترال (سيرترالين) ومنها حدوث بعض الاضطرابات الهضمية.
ونصحت الوزارة بتناوله بعد الأكل مباشرة وشرب كمية كافية من المياه لتخفيف
الأعراض، وفي حال زيادة حدة الأعراض ينبغي مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد ما
يلزم لها.
مراجعة الطبيب في هذه الحالة
جاء ذلك ردًا على استفسار ورد لصفحة "صحة_937" في "إكس"
عن: هل هناك دواء يخفف من أعراض "السيرترالين" الجانبية على المعدة؟
التخفيف من الأعراض الجانبية
وأضاف السائل: هل يتعارض السيرترالين مع تناول أي نوع من المسكنات؟
استخدامات سيرترالين الشائعةيستخدم سيرترالين لعلاج العديد من الاضطرابات النفسية، والتي تشمل الآتي:
1ـ الاضطراب الاكتئابي الرئيس.
2ـ اضطراب الوسواس القهري.
3ـ اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطراب الهلع واضطراب القلق الاجتماعي.
4ـ اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
5ـ الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD).
6ـ نوبات الهلع.
طريقة التناولأقراص.
شراب مركز فموي.