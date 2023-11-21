الصحة تنصح متعاطي "السيرترالين" بهذه الخطوات لتفادي آثاره الجانبية

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أكدت وزارة الصحة على أنه قد تحدث بعض الأعراض الجانبية عند استخدام دواء سيترال (سيرترالين) ومنها حدوث بعض الاضطرابات الهضمية. اضافة اعلان





مراجعة الطبيب في هذه الحالة





التخفيف من الأعراض الجانبية



استخدامات سيرترالين الشائعة



طريقة التناول





عدد الجرعات



الجرعة

بداية الفعالية



مدة الفعالية



تغذية



ونصحت الوزارة بتناوله بعد الأكل مباشرة وشرب كمية كافية من المياه لتخفيف الأعراض، وفي حال زيادة حدة الأعراض ينبغي مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد ما يلزم لها.جاء ذلك ردًا على استفسار ورد لصفحة "صحة_937" في "إكس" عن: هل هناك دواء يخفف من أعراض "السيرترالين" الجانبية على المعدة؟وأضاف السائل: هل يتعارض السيرترالين مع تناول أي نوع من المسكنات؟يستخدم سيرترالين لعلاج العديد من الاضطرابات النفسية، والتي تشمل الآتي:1ـ الاضطراب الاكتئابي الرئيس.2ـ اضطراب الوسواس القهري.3ـ اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطراب الهلع واضطراب القلق الاجتماعي.4ـ اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).5ـ الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD).6ـ نوبات الهلع.أقراص.شراب مركز فموي.عادة ما يتم تناوله مرة واحدة في اليوم في الصباح أو المساء.50 - 200 ملليجرام في اليوم للكبار والأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق، بحيث يتم زيادة الجرعة تدريجيًا على مدى عدة أسابيع تبعًا لاستجابة المريض.قد يمر أسبوعان على الأقل حتى يبدأ بالشعور بتأثير العلاج، وقد يستغرق الأمر حوالي 4 - 6 أسابيع او أكثر للشعور بتأثير الدواء الكامل.يبلغ عمر النصف للدواء حوالي 27 ساعة.يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه، ولكن تناول الدواء مع الطعام قد يحد من ظهور الآثار الجانبية في الجهاز الهضمي.