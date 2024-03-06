الصحة تكشف عن مخالفات في عيادات الأسنان والتجميل

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أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق الحملة الرقابية عن المخالفات في عيادات الأسنان والجلدية والتجميل، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وضمان رفع جودة الخدمات.
مخالفات عيادات الأسنان والجلدية والتجميل وأبرزت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان والجلدية والتجميل، وهي:
- تجاوز التخصص الطبي بامتياز غير موثق.
- تجاوز التخصصات الأخرى.
- عمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة.
- قصور في مكافحة العدوى والتعقيم.
- عدم وجود أو تطبيق نموذج بطاقة معلومات إجراءات التجميل.
- استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو منتهية الصلاحية.
انطلقت الحملة الرقابية عن المخالفات في عيادات الأسنان والجلدية والتجميل، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وضمان رفع جودة الخدمات. pic.twitter.com/kKUU2lAUE1— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 5, 2024
دور الوزارة في منع المخالفاتووفقًا للوزارة، فإن دورها لمنع المخالفات يتمثّل في ضبط المخالفات، وفرق رقابية ميدانية، وتصحيح الملاحظات، وإيقاع العقوبة النظامية.
وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الاتصال على مركز الاتصال (937).