الصحة تكشف عن مخالفات في عيادات الأسنان والتجميل

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أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق الحملة الرقابية عن المخالفات في عيادات الأسنان والجلدية والتجميل، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وضمان رفع جودة الخدمات.





مخالفات عيادات الأسنان والجلدية والتجميل



انطلقت الحملة الرقابية عن المخالفات في عيادات الأسنان والجلدية والتجميل، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات وضمان رفع جودة الخدمات. pic.twitter.com/kKUU2lAUE1 March 5, 2024

دور الوزارة في منع المخالفات



وأبرزت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان والجلدية والتجميل، وهي:- تجاوز التخصص الطبي بامتياز غير موثق.- تجاوز التخصصات الأخرى.- عمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة.- قصور في مكافحة العدوى والتعقيم.- عدم وجود أو تطبيق نموذج بطاقة معلومات إجراءات التجميل.- استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو منتهية الصلاحية.ووفقًا للوزارة، فإن دورها لمنع المخالفات يتمثّل في ضبط المخالفات، وفرق رقابية ميدانية، وتصحيح الملاحظات، وإيقاع العقوبة النظامية.وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الاتصال على مركز الاتصال (937).