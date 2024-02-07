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"الصحة" تكشف أسباب المرض المنتشر بين الناس حاليًا وطرق العلاج

السعال
السعال ينتشر خلال فصل الشتاء
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كشفت وزارة الصحة، عن أسباب السعال الذي قد يستمر لفترة من الوقت، كأحد أعراض الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.

أسباب السعالاضافة اعلان

وقال حساب "الصحة_937" في منصة "إكس": "بشكل عام الكحة عرض لعدة أسباب ومنها:
- وجود عدوى فيروسية أو بكتيرية.
- التهاب الجيوب الأنفية.
- التهاب الشعب الهوائية.
- حساسية الصدر.
لذا ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة  سريريًا وتحديد ما يلزم لها.

السعال الجاف

السعال الجاف هو ذلك الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه، ولكن دون جدوى.

أسباب السعال

قد يصاب الشخص بالسعال الجاف دون أي أعراض مرضية أخرى مرافقة، أو يصاب به أثناء تعرضه للأنفلونزا أو نزلات البرد وقد يستمر السعال حتى بعد الشفاء من هذه الأمراض، وأهم أسبابه:
- وجود التهاب في الحلق.
-استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان.
-الربو.
-حساسية الأنف أو الصدر.
وهناك أسباب أخرى أقل شيوعًا، منها:
-مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية.
-ارتجاع المريء.
-أمراض القلب (في حالات نادرة).
-السعال الديكي (الشاهوق).
-الالتهاب الرئوي.

أنواع السعال الجاف

ينقسم السعال الجاف إلى ثلاثة أنواع، هي:
-السعال الجاف: وهو يقترن بوجود عدوى فيروسية في الأنف أو الحلق، ويشعر المريض عادة في هذه الحالة أن هناك شيئًا ما عالقًا في حلقه.
-السعال النباحي: ويقترن بالتهاب أو تورم الحنجرة. في هذه الحالة، يشعر المريض عند السعال بألم في الحلق وصعوبة في التنفس.
-السعال الديكي: ويقترن بوجود بكتيريا. في هذه الحالة، يسعل المريض بشكل متواصل ويكون ذلك متبوعاً بشهيق.

استشارة الطبيب حول السعال

ينبغي استشارة الطبيب فورُا في الحالات التالية:
-إذا كان المصاب بالسعال الجاف عمره أقل من 5 سنوات.
-إذا كان السعال الجاف يحتوي على مخاط أو دم.
-إذا ترافق السعال الجاف مع ضيق التنفس.
-إذا ازدادت وتيرة السعال الجاف بشكل خاص في الليل.
- التدخين.
-إذا صاحب ارتفاع درجة الحرارة: صداع مستمر أو وجود طفح جلدي أو التهابات في الأذن.
-في حال حصول فقدان كبير للوزن مع ألم في العضلات.
-إذا كان المصاب بالسعال الجاف لديه ارتفاع في ضغط الدم أو أنه يعاني أمراض القلب أو الربو أو مشكلات في المعدة.
-إذا كانت المرأة التي تعاني السعال حاملًا أو كانت في فترة الرضاعة الطبيعية، إذ يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على صحتها أو صحة طفلها.
-إذا أصبح لدى المصاب بالسعال حساسية من بعض الأدوية أثناء تناوله إياها.

علاج السعال

يمكن علاج السعال الجاف من خلال:
جلسات البخار: وفيها يقوم المريض باستنشاق بخار ساخن يقلل من حدة السعال. ويمكن تلقيها لدى الطبيب أو في المشفى، كما تتوافر في الصيدليات بعض أجهزة البخار التي تصلح للاستخدام في المنزل.
بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال الجاف:
-العسل: وهو من أقدم علاجات السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل الأدوية المعالجة له، بسبب أثره المعروف في تلطيف الحلق.
-الكركم.
-الزنجبيل.
-الثوم.
-أوراق الجوافة.
-المضمضة بالماء المالح.
-العرقسوس.

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