الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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الصحة تُعلّق على طلب بعض المنشآت الصحية مقابلاً ماديًا لفتح ملف

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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علقت وزارة الصحة على طلب بعض المنشآت الصحية مقابلاً ماديًا لفتح ملف.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "فتح ملف لدى أي من المنشآت الصحية الخاصة بدون مقابل مالي، وفي حال تم طلب رسوم على فتح الملف ويوجد ما يثبت ذلك نرجو تزويدنا برقم للتواصل معكم لتصعيد بلاغ بذلك".اضافة اعلان


حقوق المريض في المؤسسات الصحية الخاصة

وفقًا لوزارة الصحة، فإن المريض يتمتع بالعديد من الحقوق على النحو التالي:
-فتح ملف دون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة. 
-الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية. 
-الحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكترونيًّا، وأن تكون بالاسم العلمي. 
-الحصول على تقرير طبي مجاني. 
-الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية. 
-عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية. 
-عدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وللمريض حق الاختيار. 
-الحفاظ على خصوصيتك وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الطبيب. 
-أن يقوم الطبيب أو الكادر الطبي بتعقيم اليدين ولبس القفاز الطبي عند الكشف عليك. 
-أن تكون على علم بتشخيص حالتك وخطة علاجك وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة. 
-الحصول على العناية العاجلة الإسعافية (حتى استقرار حالتك) دون تأخير، وذلك حسب الأولوية التى يحددها الطبيب، بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك. 
-عدم تصوير حالتك إلا بموافقتك وأن تكون لأغراض علمية. 
-الحصول على نسخة من تقرير الخروج؛ لتسهيل متابعتك مع الطبيب أو المستشفى المحلي عند الحاجة، أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثير ذلك في استمرارية علاجك بالمستشفى. 
-أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ الكشف الأولي.

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