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"الصحة" تستحدث برامج وطنية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

طبيب
الفحص يهدف إلى اكتشاف العديد من الأمراض الوراثية
أ أ
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بادرت وزارة الصحة إلى استحداث برامج وطنية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية الناتجة من ارتفاع نسبة الزواج بين الأقارب.
ومنها برنامج فحص ما قبل الزواج لمرضى الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط العام 2004، والفحص المبكر للمواليد الذي بدأ في عام 2005 ويكشف اليوم عن 17 مرضًا وراثيًا.


الفحص الطبي قبل الزواج

هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لبعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب, الالتهاب الكبدي الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
ويأتي ذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

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أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى ما يلي:
- الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).
- نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل. 
- تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم.
- تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.
- التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.

مدة الفحص الطبي قبل الزواج

ونصحت وزارة الصحة، المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهم بشكل أفضل.
وتستمر صلاحية شهادة الزواج الصحي لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى. 

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