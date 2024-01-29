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"الصحة" تحذر من إيقاظ فيروس الحزام الناري بهذه الطريقة

الحزام الناري
الحزام الناري
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أكدت وزارة الصحة على ضرورة تجنب الحزام الناري وحماية نفسك بأخذ اللقاح، موضحة أن الحزام الناري عبارة عن عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي.اضافة اعلان
وحذرت الوزارة من إعادة نشاط فيروس الجدري المائي، الكامن في جسم الإنسان، الذي لم سبق له الإصابة به، حيث يظل الفيروس كامناً في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي.

عوامل إعادة نشاط فيروس الحزام الناري

وأوضحت الوزارة أن هناك 3 عوامل رئيسية تعيد نشاط الفيروس:
1ـ التقدم في العمر حيث تزداد احتمالية الإصابة بالحزام الناري مع التقدم في العمر.
2ـ الأمراض المزمنة: مثل السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب، حيث تضعف هذه الأمراض الجهاز المناعي وتزيد من احتمالية الإصابة بالحزام الناري.
3ـ الأمراض المناعية: مثل الإيدز والسرطان، حيث تضعف هذه الأمراض الجهاز المناعي بشكل كبير وتزيد من احتمالية الإصابة بالحزام الناري بشكل كبير.


كيفية ظهور الحزام الناري؟

وبينت أن الحزام الناري يظهر على منطقة معينة في الجسد على شكل طفح جلدي يمسك مسار العصب، وهذا العصب يتأثر ويسبب اعتلالًا، وألمًا شديدًا، وهو أساسه العنجز أو جدري الماء.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه ليس أي شخص أصيب بالعنجز يصاب بالحزام الناري.

الفئات المعرضة للإصابة بالحزام الناري

وذكرت أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالحزام الناري هم الأكثر من عمر الخمسين، فكلما كبر الشخص تضعف المناعة.
ويصاب به أيضا الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، كالسكري، إضافة إلى 20% من مصابي أمراض القلب.

أعراض الحزام الناري

وأشارت الوزارة إلى أن أعراض مرض الحزام الناري تتمثل في الألم والحرقة في مكان الإصابة، بالإضافة إلى الطفح الجلدي والبثور.

أهمية تلقي لقاح الجدري المائي

وشددت الوزارة على أهمية تلقي لقاح الجدري المائي للوقاية من الإصابة بالحزام الناري، خاصةً لمن هم فوق عمر الخمسين.
وكشفت الوزارة عن أبرز الاستفسارات والاستشارات الطبية الواردة لمركز خدمات 937، والتي تمثلت في المدة الفاصلة بين الجرعتين لتطعيم الحزام الناري، وتطبيق وتين، ومرض الحزام الناري.

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