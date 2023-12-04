الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة: 30 حالة يومياً مصابة بالإيدز في هذه المنطقة

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كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 30 من المراهقين والشباب يصابون يومياً بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. اضافة اعلان



المصابون بالإيدز في أمريكا اللاتينية:



ودعت الحكومات إلى اتخاذ تدابير لتوعية السكان واعتماد تدابير وقائية، حيث أفاد تقرير أصدره المقر الإقليمي للمنظمة في بنما بمناسبة اليوم العالمي للإيدز بأن نحو 30 حالة إصابة جديدة تُسجّل يومياً.



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وأوضحت أيضا أن ذلك يعني أن 11 ألف حالة سنوياً توجد في صفوف المراهقين والشباب الذين تراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



انتقال الإيدز:

ويعد مرض الإيدز من الأمراض الخطيرة جدا التي تصيب الجهاز المناعي وتضعفه بشكل كبير ما يعرض الجسم للإصابة بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان.



وينتقل الإيدز عن طريق الدم وسوائل الجسم، ويمكن أن يحدث ذلك عبر عدة طرق، وهي بحسب وزارة الصحة، كالآتي:



- نقل الدم، إذ ينتقل الفيروس عن طريق نقل الدم في حال عدم اتباع أساليب الفحص الدقيقة بالمختبرات.



- المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس خاصة متعاطي المخدرات.



- الحمل إذ قد تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل إذا لم تتلقَ العلاج المناسب خلال فترة الحمل.



- الرضاعة الطبيعية، فتنتقل العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية؛ لذا يجب عدم إرضاع الطفل طبيعيًّا من أمه المصابة.



- الاتصال الجسدي، إذ ينتقل الفيروس عن طريق السوائل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم.