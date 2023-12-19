الصحة العالمية تصنف JN.1 متحورًا جديدًا منفصلًا

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صنفت منظمة الصحة العالمية المتغير JN.1 بصفته متغيرًا مثيرًا للاهتمام منفصلًا عن السلالة الأم BA.2.86، وذلك بعد أن كان صُنِّف سابقا على أنه جزء فرعي من تلك السلالة. اضافة اعلان





مخاطر منخفضة

التوصية للوقاية من العدوى

واستنادًا إلى الأدلة المتاحة، قيمت المنظمة المخاطر التي يشكلها المتحور JN.1 أنها منخفضة، وعلى الرغم من ذلك ومع حلول فصل الشتاء يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.وأوضحت المنظمة أنها تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذا المتحور، وستقوم بتحديث المخاطر حسب الحاجة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية تستمر في توفير الحماية من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد 19، بما في ذلك JN.1.وأن كوفيد 19 ليس مرض الجهاز التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع لدى الأطفال آخذة في الارتفاع.وأوصت المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتشمل ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه في أثناء السعال والعطس.وغسيل الأيدي بانتظام وتلقي لقاح الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص في حالة ظهور أعراض المرض أو مخالطة شخص مصاب بالإنفلونزا أو كوفيد 19.