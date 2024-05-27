الصحة العالمية تحذر من "جائحة جديدة": هذا هو مصدرها المحتمل

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حذرت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من "خطر كبير" يتمثل في جائحة جديدة مع انتقال الأنفلونزا من الحيوانات إلى البشر.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، القائمة بأعمال مدير التأهب لمواجهة الأوبئة في المنظمة على البودكاست الخاص بها، إن كوفيد -19 لن يكون "الوباء الأخير الذي سنتعامل معه في حياتنا".

واعترفت في الوقت ذاته بأن فيروس كورونا – المسبب لكوفيد -19 "لم يكن من الضروري أن يكون سيئًا كما كان".





خطر متزايد من الأنفلونزا



أنفلونزا الطيور



وقالت: "بالنسبة لي، الأنفلونزا أمر مؤكد لأنها منتشرة بكثرة. لقد أصاب العديد من الأنواع المختلفة. لدينا أنفلونزا الطيور وفرص إعادة التشكل (التغيرات الجينية للفيروس الذي يسمح له بالانتقال بين الأنواع)، وفرص حدوث وباء من فيروس الأنفلونزا مرتفعة".وتابعت: "لهذا السبب لدينا نظام كامل للاستعداد لهذا الأمر. التحدي هو: هل سنشهد وباءً آخر لفيروس كورونا؟، بالنظر إلى أن فيروس سارس – كوفيد -2 تسبب في حدوث جائحة، فمن المؤكد أن هذه فرصة. والسؤال هو، هل سنرى جائحة فيروس أربوفيروس؟".والأربوفيروس هو مصطلح يشير إلى الفيروسات المفصلية، والمعروفة أيضًا باسم الفيروسات المنقولة بالمفصليات- العدوى التي تنتقل إلى الأشخاص عن طريق لدغة الحشرات المصابة مثل البعوض والقراد.وأضافت فان كيرخوف: "الآن، أنا لا أقول هذا لإخافة الناس الذين يستمعون إلى هذا، ولكن بالنسبة لنا، هذا شيء يجب أن نكون مستعدين له. لذا، علينا أن نفكر خارج الصندوق. استعد حقًا للتهديدات المعروفة، ولكن فكر أيضًا في شيء مختلف، ربما ينتقل عن طريق المياه أو غير ذلك".وتابعت: "وبالنسبة لي، فإن الأوبئة، لسوء الحظ، هي جزء مما سنتعامل معه في حياتنا. لا أعتقد أن هذا سيكون الوباء الأخير الذي سنتعامل معه في حياتنا"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".ولعقود من الزمن، حذر كبار العلماء من أن أنفلونزا الطيور هي المنافس الأكثر احتمالاً لحدوث الوباء التالي، فيما يقول الخبراء إن سبب الخطر يرجع إلى إعادة التركيب، عندما يندمج فيروسان لتكوين هجين.والمستويات الطبيعية المرتفعة للأنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة شخص ما بكليهما في نفس الوقت، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الحالة.وتكهن آخرون منذ فترة طويلة بأن المرض إكس - الذي يمثل عاملًا ممرضًا افتراضيًا غير معروف حاليًا - يأتي بشكل عام من انتقال حيواني المنشأ، وهو فيروس حيواني أو بكتيريا تنتقل إلى البشر.حتى إن البعض حذر من أن الوباء التالي قد ينجم عن طفرة بيولوجية، أو حادث أو هجوم إرهابي، يفاجئ العالم وينتشر بسرعة.ويعتقد في الأصل أن كوفيد نفسه جاء من حيوان، على الأرجح الخفافيش. فيما يبدي عدد متزايد من الخبراء شكوكًا في أن التجارب التي أجريت في ووهان بالصين ربما تكون هي السبب.واعترفت المسؤولة بكانت منظمة الصحة العالمية بأنه على الرغم من أن لديها "أنظمة قوية"، إلا أن "ثقة العالم في العلوم" قد تعرضت لضربة قوية.وأضافت: "يجب أن تكون هناك التزامات لضمان أننا نقوم بعمل أفضل في المرة القادمة. لم يكن من الضروري أن يكون كوفيد سيئًا كما كان، ونحن مدينون لأطفالنا وأحفادنا بالتأكد من أننا، نحافظ على هذه الأنظمة ولدينا هذا الالتزام للتأكد من أننا نعمل بشكل أفضل". في المرة القادمة".