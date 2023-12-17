"الصحة العالمية" تحذر من "الانتشار السريع" لجدري القرود

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حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن وباء جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد ينتشر دولياً مع تسارع انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي.
مكافحة الجدري:
وقالت المديرة الفنية لمكافحة الجدري في منظمة الصحة العالمية الدكتورة روزاموند لويس، في جنيف: "نحن قلقون من احتمال حدوث المزيد من انتقال العدوى على المستوى الدولي، من جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وتابعت: "هناك انتشار سريع للمرض في البلاد، هذا العام مع أكثر من 13 ألف حالة يشتبه في إصابتها بمرض الجدري، وهو أكثر من ضعف عدد الحالات السابقة المبلغ عنها في أي عام سابق".
وأضافت لويس، أن هذه الحالات أدت إلى وفاة أكثر من 600 شخص، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل فريق تقييم إلى البلاد، بحسب "مديكال إكسبريس".
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