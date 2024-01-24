الصحة العالمية: ارتفاع أعداد الإصابة بالحصبة بمقدار 30 ضعفًا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا ارتفعت بمقدار 30 ضعفًا في عام 2023.

وتسجل الحالات ارتفاعًا مطردًا في جميع أنحاء أوروبا، حيث أصيب أكثر من 30 ألف شخص في العام الماضي. مقارنة بـ 941 حالة مسجلة في عام 2022. اضافة اعلان





الإصابة بالحصبة في أوروبا



تدابير عاجلة لاحتواء انتشار المرض



ما هي أعراض الحصبة؟



كيف تؤثر الحصبة على الأطفال؟



وقال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "لقد شهدنا في المنطقة، ليس فقط زيادة بمقدار 30 ضعفًا في حالات الحصبة، ولكن أيضًا ما يقرب من 21000 حالة دخول إلى المستشفى وخمس وفيات مرتبطة بالحصبة. وهذا أمر مثير للقلق".وشدد على أن "التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا المرض الخطير"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".ويتم إعطاء لقاح الحصبة (MMR) على جرعتين - الأولى عندما يبلغ عمر الطفل سنة واحدة تقريبًا، والثانية عندما يبلغ عمر الطفل حوالي ثلاث سنوات وأربعة أشهر.يأتي هذا وسط دعوات من أجل اتخاذ "تدابير عاجلة" لاحتواء انتشار المرض الخطير الذي يمكن أن يكون له آثار ضارة على الأطفال والبالغين على حد سواء.وقال الخبراء إن الزيادة قد تكون بسبب انخفاض عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضد المرض خلال جائحة كوفيد.وفي بريطانيا، قال مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي إن تفشي مرض الحصبة شديد العدوى في "ويست ميدلاندز" يمكن أن ينتشر بسرعة إلى بلدات ومدن أخرى ذات معدلات تطعيم منخفضة.تشمل الأعراض الأولى لمرض الحصبة ما يلي:الحرارة العاليةسيلان أو انسداد الأنفالعطسالسعالاحمرار وألم في العينبقع في الفمطفح الحصبةيمكن أن تؤدي الحصبة إلى مشاكل خطيرة إذا انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين أو الدماغ.تشمل المشاكل التي يمكن أن تسببها الحصبة ما يلي:التهاب رئويالتهاب السحاياالعمىنوباتوهذه المشاكل نادرة، ولكن بعض الناس أكثر عرضة للخطر. وبخاصة الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.