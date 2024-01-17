"الصحة": الظهور بالزي الرسمي للكادر الطبي في وسائل الإعلام "مخالف"

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أعلن مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، أن القرار بمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة يشمل حتى الظهور بها في وسائل الإعلام. اضافة اعلان





ارتداء الزي الطبي خارج أماكن العمل



مراقبة تطبيق الضوابط الخاصة بارتداء الزي الطبي





عبدالمحسن العتيبي (مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة): لدينا فرق تابعة للوزارة للتأكد من تطبيق الضوابط في جميع مناطق المملكة



@SaudiMOH@AArweil@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PfMBI133cl ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي..عبدالمحسن العتيبي (مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة): لدينا فرق تابعة للوزارة للتأكد من تطبيق الضوابط في جميع مناطق المملكة January 16, 2024

ضوابط الزي الرسمي في منشآت وزارة الصحة



وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" مع فضائية "روتانا خليجية"، إنه بحسب النص الخاص بارتداء ملابس العمل، فإن الظهور بها خارج الأماكن المسموح بها يعد مخالفًا، بما فيها الظهور في وسائل الإعلام.أما فيما يخص الظهور في منصات التواصل الاجتماعي، فأشار إلى أن هناك احتمالين، أولهما: طابع تجاري تسويقي، وهذا مخالف.أما الأمر الثاني، فأوضح العتيبي أنه توعوي تثقيفي في القنوات الرسمية الموافق عليها؛ لأن استخدام البالطو يؤدي إلى إيصال الرسالة التوعوية، بشرط موافقة وزارة الصحة.وأوضح مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن فرق الالتزام التابعة للوزارة تباشر التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بارتداء الزي الطبي في جميع مناطق المملكة.وحددت وزارة الصحة ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي، على النحو التالي:1 - بأن يكون الموظف حسن الهندام ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام.2 - تجنب ارتداء ثياب النوم، الشورت للرجال أو الملابس غير اللائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة.3 - الامتناع عن قصات الشعر الغريبة.4 - الاهتمام بالنظافة الشخصية.5 - الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للنساء وعدم ارتداء الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة.6 - عدم ارتداء السلاسل أو الشعارات.7 - عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور.8 - أن يكون المعطف واسعًا وطويلاً إلى الركبة.9 - يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل.10 - أن يكون اللبس محتشمًا وغير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العمل.