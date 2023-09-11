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الصحة الخليجي يطلق حملة توعوية لمكافحة الاحتراق الوظيفي

الاحتراق الوظيفي 2
الاحتراق الوظيفي
أ أ
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 أعلن مجلس الصحة الخليجي عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "حط خط بينك وبين الاحتراق الوظيفي".
 تستهدف الحملة الموظفين في جميع المجالات والقطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف رفع الوعي بمشكلة الاحتراق الوظيفي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الظاهرة المهمة, اضافة اعلان
وصنفت منظمة الصحة العالمية الظاهرة في عام 2019 تحت بند الظواهر المهنية المرتبطة بالعمل, حيث تشير الدراسات إلى أن 1 من بين كل 3 موظفين بدول الخليج لديهم أحد علامات الاحتراق الوظيفي.

تفاصيل الحملة

 وتتضمن الحملة العديد من المكونات المهمة، من بينها عرضٌ مرئي رئيسٌ يستعرض علامات الاحتراق الوظيفي ويقدم نصائح حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
فضلاً عن دليل توعوي يحتوي على محاور مهمة تشمل "اكتشف هل أنت عرضة للاحتراق الوظيفي؟" لمساعدة الموظفين في تقييم حالتهم، و "في أي مرحلة أنت الآن وكيف تتعامل معها؟" لمساعدتهم في تحديد المراحل المختلفة للحرق الوظيفي.

الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل

ويشمل الدليل أيضًا مقالًا يشرح الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل، وأدوات تمكن الموظفين من التكيف مع ضغوط العمل بفعالية ومنشورات توعوية ومقالات صحية كُتبها مختصون بدول الخليج تسلط الضوء حول حقائق عن الاحتراق الوظيفي.

كما أطلق اختبار تقييم علامات الاحتراق الوظيفي يستهدف الموظف ومسؤول الفريق ويهدف إلى التوعية حول علامات الاحتراق ومتى تحتاح الاستشارة.

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