الشوكولاتة تحمي من الموت المبكر

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كشف البروفيسور تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينجز كوليدج لندن عن فوائد الشوكولاتة، والتي تتضمن فوائد القلب، وتعزز بكتيريا الأمعاء، وتحمي من الموت المبكر.





الشوكولاتة غنية بالبوليفينول



الألياف الموجودة في الشوكولاتة



وقال خبير التغذية، عبر صفحته على موقع "إنستجرام": "إذا كنت، مثلي، تحب الشوكولاتة، فهذه أخبار جيدة لك. الشوكولاتة الداكنة هي غذاء صحي ويجب أن نبدأ الحديث عنها في هذا السياق. إنها مليئة بالبوليفينول. إنه مصدر للألياف".ووجدت إحدى الدراسات أن إجمالي محتوى البوليفينول في مسحوق الكاكاو يتجاوز محتوى الأطعمة الفائقة مثل التوت والرمان.وتعمل مادة البوليفينول مثل الفلافانول بمثابة "وقود صاروخي" لميكروبات الأمعاء، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة ويقلل عدد البكتيريا المسببة للأمراض أو البكتيريا الضارة.ومن المثير للدهشة أن قطعة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحتوي أيضًا على كمية من الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الخضروات.وقال البروفيسور سبيكتور: "الشيء الوحيد الذي يفاجئ الناس دائمًا هو كمية الألياف الموجودة في الشوكولاتة أيضًا، حوالي 7-12 جرامًا في 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70 بالمائة من الكاكاو، والتي تزيد مع نسبة الكاكاو".وعلاوة على محتواه العالي من مادة البوليفينول والألياف، يمكن للكاكاو أيضًا أن يعزز طول العمر.وأضاف الخبير، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "لقد صدرت مؤخرًا دراسة ضخمة أجريت على 20 ألف شخص، وأعطوهم مستخلصات الكاكاو. وتبعوهم لمدة 3.5 سنة".وتابع: "وبالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا العلاج الوهمي، فقد أظهروا انخفاضًا بنسبة 27% في الأشخاص الذين يموتون بسبب أمراض القلب إذا كانوا يتناولون مكملات الكاكاو".وأوصى الخبير بالتأكد من اختيار ألواح الشوكولاتة التي لا تحتوي على مستحلبات وتحتوي على أعلى نسبة من الكاكاو حتى تتمكن من الاستمتاع بالطعم مع تقليل محتوى السكر، مع زيادة محتوى البوليفينول والألياف.