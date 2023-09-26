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صحيفة تواصل الالكترونية

الشورى يطالب بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية بالأحياء المزدحمة

مجلس الشورى2
مجلس الشورى
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ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ.اضافة اعلان
وأكد عضو الشورى د.ناصر الموسى على أهمية الخدمات الصحية في المدارس وذلك انسجاماً مع دورها في الارتقاء بكل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة الطلاب بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.


التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة

وطالبت عضو الشورى د.عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة للعمل على إنشاء شركة سعودية قابضة تتولى إنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى.
وأضافت، أن الملف يمكن الطبيب من الاطلاع على الوضع الصحي والتاريخ المرضي للمريض وما أجراه من فحوصات سابقة، عند الذهاب لأي مستشفى بالمملكة.


إعادة النظر في توزيع المراكز الصحية

وطالب عضو الشورى د.صالح الشمراني الوزارة بإعادة النظر في توزيع المراكز الصحية والمستوصفات اللازم تواجدها مقارنة بعدد السكان.
مشيرا إلى أهمية زيادة المراكز، خاصة في الأحياء السكنية المزدحمة في المملكة، منوها بضرورة تطوير تطبيق صحتي بما يضمن قبول الحالات المرضية اليومية والكشف عليها في نفس اليوم.

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