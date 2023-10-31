الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

السكتة الدماغية.. الأسباب والأعراض وأفضل علاج لها

السكتة الدماغية
تصيب السكتة الدماغية نحو 15 مليون شخص في العالم سنويًا
أ أ

تصيب السكتة الدماغية نحو 15 مليون شخص في العالم سنويًا، ومن بين هؤلاء، يموت 5 ملايين ويصاب 5 ملايين آخرين بإعاقة دائمة، مما يضع عبئًا على الأسرة والمجتمع، وفق منظمة الصحة العالمية.اضافة اعلان
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للسكتة الدماغية في 29 من أكتوبر سنويًا للتأكيد على خطورتها، وأهمية الوقاية منها وعلاجها.

أسباب السكتة الدماغية

ووفق مايو كلينك، تحدُث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.
والسكتة الدماغية حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، ويُمكن للعلاج المبكر أن يُقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

أعراض السكتة الدماغية

وهناك مجموعة من الأعراض ينبغي الانتباه إليها وعدم تجاهلها، تشير إلى حدوث سكتة دماغية.
ووفق جمعية السكتة الدماغية الأمريكية، فإن من أهم العلامات حدوث تدلي أو خدر في أحد جانبي الوجه، وحدوث ضعف أو خدر في أحد الذراعين، وصعوبة في التحدث والتلعثم في الكلام
وتشير "مايو كلينك" إلى خَدَر بالوجه أو الذراع أو الساق، وغالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم.
وقد تحدث مشكلات في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين، إذ يحدث فجأة تغيمًا في الرؤية أو رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، وربما رؤية مزدوجة.
ومن بين العلامات الإصابة بصداع مفاجئ وشديد قد يكون مصحوبًا بالقيء، أو الدوار أو تغيّر في الوعي.
من بين العلامات أيضًا صعوبة المشي وعدم الاتزان والشعور بدوار مفاجئ أو فقدان في التناسق بين الأطراف.
وقال الدكتور بيتر باناغوس، أستاذ طب الطوارئ وعلم الأعصاب بجامعة واشنطن في سانت لويس لمحطة KMAland في ولاية آيوا، إنه من المهم التصرف "بسرعة" والتحدث للطبيب.

أفضل علاج للسكتة الدماغية

ويشير باناغوس إلى أن من أهم عوامل الخطر ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين، ويرى أن أفضل علاج للسكتة الدماغية هو الوقاية.

اقرأ أيضا

IMG-20231031-WA0002
2:54 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

طبيب يكشف تفاصيل خطيرة عن "سرطان اللسان"

كبار السن
2:52 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

خاصة لدى كبار السن.. النوم العميق يقي من مرض خطير

الصداع النصفي
8:44 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

علامات فارقة تكشف لك نقص الحديد.. ماذا عن تورم اللسان؟

أنسولين
8:19 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بشرى سارة عن إنتاج الإنسولين وتوفيره محليا

اقرأ أيضا

"لا غنى عنها".. 5 خضروات غنية بالنشويات

فريق طبي بالقريات يعالج مريضتين من الحمل المهاجر بأحدث التقنيات

الإحصاء: 37.5% من المواطنين البالغين لديهم تأمين صحي

بشرى للطلاب.. تناول قطعة شيكو لاته يوميا ينشط الذاكرة

للحفاظ على صحة قلبك.. ابتعد عن هذه الأطعمة تمامًا

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

بق الفراش فرنسا حمى القرم - الكونغو النزفية منظمة الصحة العالمية 5:23 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بعد بق الفراش.. ظهور فيروس قاتل في فرنسا لأول مرة

عصير البرتقال 3:59 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

يحافظ على سلامة القلب والمخ.. استشاري: هذا العصير يحميك من زيارة الطبيب

هشاشة العظام 3:25 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

في اليوم العالمي.. تعرف على أسباب الإصابة بهشاشة العظام

الصحة النفسية 4:18 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

منها الخوف والكآبة.. كيف نحافظ على "الصحة النفسية" خلال الكوارث والحروب؟

اقرأ أيضا

طب الاسنان
4:03 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

احذر تجاهلها.. 8 علامات للإصابة بسرطان الفم

اشارات الدماغ
3:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

علامات السكتة الدماغية التي تظهر قبل أسبوع من حدوثها

مذاكرة طفل
3:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

دراسة تكشف: هذا ما يفعله سماع أو قراءة الأخطاء النحوية بأجسادنا

هشاشة العظام
3:39 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشكلة الكثيرين.. "سعود الطبية" تكشف عوامل خطورة هشاشة العظام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

التعليم الأهلي
6:07 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

يضم 15% من عدد الطلاب.. 20 مليار ريال القيمة السوقية للتعليم الأهلي

أسعار النفط 14
5:21 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

قد يصل لـ157 دولارًا.. 3 سيناريوهات لارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في غزة

أمطار المملكة
4:20 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

ساعة شاومي للأطفال
3:52 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

9 ميزات.. شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro

مطار الملك خالد
1:57 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

وصول التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" إلى الرياض

هيئة الزكاة
1:40 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بعد مداهمته.. مفاجأة داخل بيت مهجور في حي الشرفية بجدة