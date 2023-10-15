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الزنجبيل صيدلية من الطبيعة لأمراض مختلفة.. تعرف على فوائده

الزنجبيل
الزنجبيل له فوائد عدة
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يشتهر الزنجبيل بفوائد الصحية المتنوعة، والذي لطالما شدد الأطباء على أهميته كعلاج من الطبيعة.
ووفقًا للدراسات العلمية، فإن لجذر الزنجبيل فوائد علاجية عديدة، بما فيها تأثيره المضاد للفيروسات، حتى أنها لم تحدد جميعها إلى الآن.اضافة اعلان

الزنجبيل لعلاج نزلات البرد

ويوصي الأطباء باستخدام جذر الزنجبيل عند ظهور أولى علامات نزلات البرد. لأنه بالإضافة إلى تأثيره المضاد للالتهابات يساعد على تخفيض حرارة الجسم.
والمركبات الكيميائية في جذر الزنجبيل الطازج تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم. وبالإضافة إلى ذلك له خصائص مضادة للديدان، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

5-10 جرامات من الزنجبيل يوميًا

وينصح الأطباء بتناول 5-10 جرامات من الزنجبيل يوميًا إذا لم تكن هناك موانع صحية.
ونصح الدكتور سيرجي أجابكين بتقطيع جذر الزنجبيل إلى شرائح رقيقة ومن ثم إضافة 1-2 قطعة من الليمون وورق النعناع إلى هذه الشرائح وبعد ذلك صب الماء الساخن عليها.

طريقة تحضير الزنجبيل

وقال الصيدلي أندريه زولوتاريوف أخصائي التغذية الرياضية وعلم الوراثة: "عمليًا تدمر جميع المواد، بما في ذلك تلك الموجودة في الزنجبيل، عند استخدام الماء المغلي". 
وأضاف: "ولهذا السبب، من الأفضل تحضير مشروبات الفاكهة والشاي عند درجة حرارة 70 مئوية، لكيلا تتبخر الزيوت الطيارة الأساسية الموجودة في مكونات المشروب".
ويستخدم الزنجبيل في الاستنشاق لأنه ينظف الجهاز التنفسي ويعالج الزكام. لذلك ينصح الأطباء باستنشاق بخار منقوع الزنجبيل.

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