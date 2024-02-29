الربيعة يكشف عن تطورات عملية فصل التوأم النيجيري "حسنة وحسينة" (فيديو)

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أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي، المشرف على عملية فصل التوأم النيجيري حسنة وحسينة، أن العملية تسير على ما يرام .





المرحلة الأولى من العملية



فيديو | رئيس الفريق الطبي والجراحي د. عبد الله لـ #الإخبارية : متفائلون بنجاح عملية فصل التوأم النيجيري "حسنة وحسينة" التي تسير على ما يرام وشارفنا على نهاية المرحلة الثانية pic.twitter.com/ey3wJvNX3q February 29, 2024

وقال الدكتور عبد الله الربيعة لفضائية "الإخبارية": "لله الحمد العملية تسير على ما يرام كما سبق وأن ذكرنا. انتهت المرحلة الأولى وهي التخدير بكل سلاسة وتم اختصار نصف المدة".وأشار إلى أن الأطباء يقومون بإجراء المناظير للجهاز البولي والتناسلي وهي في نهايتها ولله الحمد.وأوضح أنه سيتم عمل المناظير وإدخال القساطر في الجهاز البولي للتحقق من أماكن الاشتراك التي تسهل المراحل التالية، ثم يعقب ذلك مرحلة التعقيم، ونحن متفائلون بنجاح هذه العملية.