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الذكاء الاصطناعي يُشخّص مرض التوحد لدى الأطفال في وقت مبكر جدًا

مصاب التوحد
التقنية تتيح الكشف مبكرًا عن التوحد
أ أ
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أظهرت دراسة، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تشخيص مرض التوحد في وقت مبكر جدًا لدى الأطفال. 
ومن المقرر أن تعرض الدراسة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية في شيكاغو بالولايات المتحدة.اضافة اعلان
وقال الباحثون، إن النظام المطور حديثًا الذي يحلل تصوير الدماع باستخدام الرنين المغناطيسي يشخص بدقة الأطفال المصابين بالتوحد، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و48 شهرًا،ـ بمعدل دقة 98.5%.

تقنية جديدة للتشخيص المبكر لمرض التوحد

وقام فريق متعدد التخصصات في جامعة لويزفيل بتطوير نظام يتيح اكتشاف كيفية انتقال الماء عبر مسالك المادة البيضاء في الدماغ، وفقًا لبيان صحفي.
وقال الدكتور أيمن الباز، المؤلف المشارك في الدراسة، والأستاذ ورئيس قسم الهندسة الحيوية في جامعة لويزفيل، لوكالة "يو بي آي": "إن الأدوات الحالية لتشخيص مرض التوحد هي أدوات ذاتية، خاصة عند تقييم الأفراد الذين يقعون بالقرب من الحد الفاصل بين التوحد والنمو النموذجي". 
وأضاف: "وبالتالي، هناك حاجة ملحة لتطوير تقنية موضوعية جديدة للتشخيص المبكر لمرض التوحد".
وطبق الباحثون منهجيتهم على فحوصات الدماغ لـ 226 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 24 و48 شهرًا. وتضمنت المجموعة 126 طفلاً مصابًا بالتوحد و100 طفل ينمو بشكل طبيعي.

التدخل العلاجي قبل سن الثالثة

وأشار الباحثون إلى أن التدخل العلاجي قبل سن الثالثة يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل، بما في ذلك إمكانية تحقيق الأفراد المصابين بالتوحد قدرًا أكبر من الاستقلالية ومعدلات ذكاء أعلى.
وسيبدأ تقييم التوحد بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالباحثين، تليها جلسة مختصرة مع طبيب نفسي لتأكيد النتائج وتوجيه الآباء بشأن الخطوات التالية. 
وقال الباحثون إن ذلك يمكن أن يقلل من عبء عمل علماء النفس بنسبة تصل إلى 30%.
ويسعى المبتكرون إلى تسويق برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم والحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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