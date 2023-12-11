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الدهون بريئة.. مفاجأة حول أسباب تصلب الشرايين

امراض القلب
السكر سبب تصلب الشرايين
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عندما يتعلق الأمر بصحة الأوعية الدموية، فإن هناك قائمة من المحظورات التي ينصح الأطباء بتجنبها، تفاديًا لأية تطورات من شأنها أن تؤدي إلى حدوث مشاكل في القلب.اضافة اعلان
وكشفت الدكتورة آنا كورنيفيتش أخصائية أمراض القلب، عن الأطعمة التي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى انسداد الأوعية الدموية.

أسباب تصلب الشرايين

ووفقًا لها، فإنه خلافًا للاعتقاد السائد، تصلب الشرايين لا يحدث نتيجة الإفراط في تناول اللحوم الدهنية على اختلاف أنواعها، وإنما بسبب السكر.
لذلك، تنصح بأنه يجب أولاً وقبل كل شيء الحد من استهلاك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والحلويات والمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض والحبوب السريعة والأرز الأبيض، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وتابعت: "تصلب الشرايين لا يرتبط بشكل مباشر باستهلاك الدهون، بل باستهلاك الكربوهيدرات. جميع أنواع الحلويات ضارة للجسم. وهذا لا يتعلق فقط بالوزن الزائد، ولكن أيضا بتصلب الشرايين ومشكلات في الأوعية الدموية".

الأطعمة التي تحتوي على السكر

وحذرت الطبيبة م أن الإدمان على تناول الأطعمة المحتوية على السكر ينعكس على المظهر الخارجي أيضا، حيث بسبب غلوزة الكولاجين الناجمة عن الإفراط في تناول الأطعمة المحلاة يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد وفرط التصبغ والتورم.
ووفقًا لها، يزداد خطر انسداد الأوعية الدموية بسبب قلة النشاط البدني والتدخين وتعاطي الكحول.

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