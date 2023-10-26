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الدهون الثلاثية تحمي من مرض لا علاج له

الخرف
الباحثون اكتشفوا التأثير الإيجابي للدهون الثلاثية على كبار السن
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كشفت دراسة أن كبار السن الذين لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية في الدم أقل عرضة بنسبة 18% للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لديهم نصف الكمية.اضافة اعلان
وتعتبر الدهون – الموجودة في الزبدة والبيض واللحوم الحمراء وزيوت الطهي – أحد مصادر الطاقة الرئيسة للدماغ.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية

وقال الدكتور تشن تشو، من جامعة موناش في ملبورن: "ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية قد يعكس سلوكيات صحية ونمط حياة أفضل من شأنها أن تحمي من الخرف".
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن مستويات الدهون الثلاثية قد تكون بمثابة مؤشر مفيد لخطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي لدى كبار السن".

مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك تاو والأميلويد.
ولا يوجد حاليًا علاج لهذا المرض، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليًا.
وفي غضون ذلك، يقول الخبراء إن التركيز على كيفية تحسين نمط الحياة هو أفضل طريقة لمحاربة المرض. 
والدهون الثلاثية هي دهون موجودة في الأطعمة وينتجها الكبد وتتحرك عبر الدم وتستخدم إما كطاقة أو يتم تخزينها كدهون في الجسم.
ويمكن أن تكون المستويات العالية خطيرة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة والسكتة الدماغية والتهاب البنكرياس.

تأثير الدهون الثلاثية على الإصابة بالخرف

وبحثت أحدث الدراسات، المنشورة في مجلة علم الأعصاب، في كيفية تأثير المستويات على خطر الإصابة بالخرف.
ونظر الباحثون في بيانات أكثر من 86 ألف بالغ تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا.
ولم يكن أي منهم مصابًا بالخرف في بداية الدراسة، وأصيب به 2778 شخصًا بعد 12.5 عامًا في المتوسط.
وارتبط ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية ضمن "النطاق الطبيعي إلى المستوى الطبيعي المرتفع" بانخفاض خطر الإصابة بالخرف في جميع أنحاء المجموعة.
وقال الدكتور تشو: "هناك حاجة لدراسات مستقبلية لمعرفة ما إذا كانت مكونات معينة داخل الدهون الثلاثية قد تعزز الوظيفة الإدراكية بشكل أفضل. وهذا يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات وقائية جديدة".

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