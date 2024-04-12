الخوف من العمى يجتاح أمريكا بعد كسوف الشمس

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في أعقاب الكسوف الكلي للشمس الذي شهدته أمريكا الشمالية يوم الاثنين الماضي – 8 من إبريل – تزايدت عمليات البحث على محرك البحث الشهير "جوجل" بالولايات المتحدة عن إصابات مرتبطة بالعين.

في الوقت الذي كشفت فيه الدكتورة جانيت نشيوات، طبيبة العيون بنيويورك، أنها عالجت عددًا كبيرًا من المرضى الذين يعانون من آلام في العين، بعد نظرهم إلى الشمس دون اتخاذ إجراءات السلامة.

وقالت لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "لقد جاء العديد من المرضى مذعورين قائلين: "لا أريد أن أعمى. لم أستطع أن أصدق ذلك، لقد نظر الناس بالفعل إلى الكسوف دون حماية".

وكان الأطباء وأخصائيو العيون حذروا منذ أيام من عدم النظر مباشرة إلى الشمس، لكن يبدو أن البعض لم يستمع إلى النصيحة.





النظر إلى الشمس بدون وسائل حماية



ضرر غير قابل للعلاج



وأضافت أن النظر إلى الشمس بدون معدات الحماية مثل نظارات كسوف الشمس يمكن أن يضر الرؤية ويمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة ودائمة".وحذرت من أن "أشعة الشمس يمكن أن تحرق شبكية العين وتلحق الضرر بالبقعة، وهو جزء من الشبكية يقع في الجزء الخلفي من العين وهو المسؤول عن الرؤية المركزية".وسجلت عمليات البحث على "جوجل" عن ألم العيون بعد الكسوف تزايدًا ملحوظًا منذ يوم الاثنين.وقال متحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض، إن المركز الوطني للإحصاءات الصحية ليس لديه أي بيانات عن تلف العين بعد الكسوف.ومع ذلك، قالت نشيوات إنها عالجت ما يصل إلى ثمانية مرضى، حيث نظر مريض واحد إلى الشمس إما مباشرة أو عبر هاتفه لمدة 10 دقائق تقريبًا.وأضافت: "يمكن أن يكون الضرر غير قابل للإصلاح إذا تعرضت شبكية العين لأضرار بالغة من خلال النظر مباشرة إلى العين دون حماية مناسبة. قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة إذا كان التعرض للشمس لفترة قصيرة".وبينما اتخذت الغالبية العظمى الاحتياطات اللازمة أثناء الكسوف، هناك احتمال أن البعض لم يستخدم نظارات كسوف الشمس.وأرسلت إدارة الصحة العامة بولاية إلينوي، طلب استدعاء في اللحظة الأخيرة يوم الاثنين لنظارات الكسوف التي لم تستوف معايير السلامة.وطلبت من العملاء التأكد مما إذا كانوا قد اشتروا النظارات التي تحمل علامة "EN ISO 12312-1:2022" وحذرتهم من استخدام النظارات العادية لمشاهدة الكسوف.