"الخفافيش" تلهم العلماء لابتكار علاج دائم لمرض السكري

أ أ

ألهمت خفافيش الفاكهة - التي تتناول ما يصل إلى ضعف وزن جسمها من الفاكهة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر يوميًا - العلماء للعمل على تطوير علاج دائم لمرض السكري.

اضافة اعلان

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر



تناول الخفافيش للسكر دون عواقب



خفاش الفاكهة الجامايكي والخفاش البني الكبير



ويستهدفون من ذلك فهم الآلية التي توفر الحماية للخفافيش من التهام السكريات لمدة أربع ساعات كل يوم، قبل النوم لمدة 20 ساعة أخرى.ذلك أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري والسمنة وحتى السرطان بين البشر.ويعمل فريق من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على اكتشاف كيف تطورت الخفافيش إلى الحد الذي باتت معه تستهلك كميات كبيرة من السكر يوميًا، وما إذا كان من الممكن نقل هذه المهارة إلى البشر المصابين بالسكري.وقال الدكتور ناداف أهيتوف، مدير معهد علم الوراثة البشرية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، والمؤلف المشارك في الدراسة: "بالنسبة لي، الخفافيش تشبه الأبطال الخارقين، كل واحد منهم لديه قوة خارقة مذهلة، سواء كانت تحديد الموقع بالصدى، أو الطيران، أو امتصاص الدم دون تخثر، أو تناول الفاكهة وعدم الإصابة بمرض السكري".وأضاف: "في حالة مرض السكري، لا يستطيع جسم الإنسان إنتاج الأنسولين أو اكتشافه، مما يؤدي إلى مشاكل في التحكم في نسبة السكر في الدم. لكن خفافيش الفاكهة لديها نظام وراثي يتحكم في نسبة السكر في الدم دون فشل".وتابع، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "نود أن نتعلم من هذا النظام لتقديم علاجات أفضل للأنسولين أو استشعار السكر للناس. هذا النوع من العمل هو مجرد البداية".ولاكتشاف كيفية تناول هذه الخفافيش للسكر دون عواقب، ركز فريق البحث على كيفية تطور البنكرياس والكلى، الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم.ووجدوا أن البنكرياس لديه خلايا إضافية منتجة للأنسولين وتغيرات جينية لمساعدة الخفافيش على معالجة هذه الكمية الهائلة من السكر، في حين تكيفت كليتيها للاحتفاظ بالكهرباء.وأضاف البروفيسور المساعد وي جوردون: "حتى التغييرات الصغيرة، في الحروف الفردية من الحمض النووي، تجعل هذا النظام الغذائي قابلاً للتطبيق بالنسبة لخفافيش الفاكهة".وأوضح: "نحن بحاجة إلى فهم عملية التمثيل الغذائي عالي السكر مثل هذا لإحراز تقدم في مساعدة واحد من كل ثلاثة أمريكيين مصابين بمرض السكري."وللحصول على النتائج التي نشرت في دورية "نيتشر كومينيكيشن"، تعاون الفريق مع علماء من مجموعة متنوعة من المؤسسات، بدءًا من جامعة يونسي في كوريا إلى المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك.وقام الباحثون بمقارنة خفاش الفاكهة الجامايكي بالخفاش البني الكبير الذي يعيش على الحشرات فقط. واكتشفوا أن الحمض النووي لخفاش الفاكهة قد تطور لتشغيل وإيقاف الجينات المناسبة لاستقلاب الفاكهة.وقال الدكتور جوردون: "إن تنظيم الحمض النووي حول جينات الأنسولين والجلوكاجون كان مختلفًا بشكل واضح جدًا بين نوعي الخفافيش. كان يعتبر الحمض النووي المحيط بالجينات" غير مرغوب فيه، لكن بياناتنا تظهر أن هذا الحمض النووي التنظيمي من المحتمل أن يساعد خفافيش الفاكهة على التفاعل مع الزيادات أو النقصان المفاجئ في نسبة السكر في الدم".وأضاف: "من الرائع التراجع عن الكائنات الحية النموذجية، مثل فأر المختبر، واكتشاف الحلول الممكنة لأزمات صحة الإنسان في الطبيعة. لقد اكتشفت الخفافيش هذا الأمر، وكل ذلك موجود في حمضها النووي، نتيجة الانتقاء الطبيعي".