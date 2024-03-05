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الخضيري يفجر مفاجأة سارة حول "الإندومي" للأطفال

د. فهد الخضيري
الدكتور فهد الخضيري
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من وقت لآخر يثار الجدل حول الشعرية سريعة التحضير "الإندومي" وما إذا كانت لها أضرار صحية من عدمه.

الإندومي ليس ضارًا ولا مسرطنًااضافة اعلان

وأكد الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث الطبية ورئيس وحدة ابحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أن الأندومي ليس ضارًا ولا مسرطنًا ومفيد للأطفال، وأن ما يتردد بهذا الخصوص لا يستند إلى دراسات علمية.
لكنه أوضح في مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، أن "الإندومي والنقانق والوجبات السريعة سعراتها ودهونها عالية، وهي ليست صحية للكبار، ومن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، والوزن الزائد، ومشاكل صحية، فهي لا تمثل خيارًا صحيًا لهم، وإن كانت لا تضرهم، بحسب قوله. 

تناول الأطفال للإندومي 

أما فيما يتعلق بالأطفال، فأوضح الخضيري أن الإندومي والنقانق والوجبات السريعة لا تضرهم إذا تم تناولها باعتدال، لأنها تنمي أجسادهم، والتي تحتاج إلى طاقة ونمو، وحتى لو كانت السعرات الحرارية مرتفعة، فإنهم يتحركون ويستهلكونها.
لكنه حذر من تناوله عند وجود مشاكل صحية، حتى بين الأطفال.

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