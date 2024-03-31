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الخضيري يحذر: معلومات صحية خاطئة عن أن شرب الماء يسبب هذه الأمراض الخطيرة

شرب الماء
الماء عنصر أساسي لصحة الجسم
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من النصائح الطبية التي يوصي بها الأطباء؛ الإكثار من شرب الماء للبقاء في حالة ترطيب دائمة وضمان عدم الجفاف. 
وحددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا: 15.5 كوبًا تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال 11.5 كوبًا تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساءاضافة اعلان

معلومات خاطئة حول شرب الماء

وحذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات من معلومات متداولة خاطئة بخصوص شرب الماء، قال إنها قد تؤدي إلى أضرار صحية. 
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "بعض المعلومات الصحية الخاطئة سببت عزوف البعض عن شرب الماء الكثير، وهذا خطأ كبير تسبب في أمراض كثيرة بسبب الجفاف، وسببت مشاكل صحية في الكلى والقولون، وإمساك ضار يتسبب في شرخ أو زيادة أعراض البواسير أو انتفاخ القولون".

الماء يخفف حموضة المعدة ويسبب انتفاخ الكرش

وتابع الخضيري: "ومن تلك الإشاعات أن الماء يخفف حموضة المعدة كما زعم البعض، ويسبب انتفاخ الكرش.. وكل ذلك غلط".
وأوضح أن "الكرش بسبب زيادة الأكل عن حاجة الجسم وتجمع شحوم البطن أو إرخاء عضلات البطن بسبب عدم ممارسة الرياضة، وليس من الماء أبدًا، والانتفاخات بسبب نوع الطعام المسبب لتهيّج القولون)". 
وختم ناصحًا: "اشرب الماء لأنه صحي، ويسهّل الهضم، ويقلل من الإمساك، ويمنع الجفاف".


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