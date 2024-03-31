الخضيري يحذر: معلومات صحية خاطئة عن أن شرب الماء يسبب هذه الأمراض الخطيرة

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من النصائح الطبية التي يوصي بها الأطباء؛ الإكثار من شرب الماء للبقاء في حالة ترطيب دائمة وضمان عدم الجفاف.

وحددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا: 15.5 كوبًا تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال 11.5 كوبًا تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساء





معلومات خاطئة حول شرب الماء



الماء يخفف حموضة المعدة ويسبب انتفاخ الكرش



بعض المعلومات الصحية الخاطئة سببت عزوف البعض عن شرب الماء الكثير وهذا خطأ كبير تسبب في أمراض كثيرة بسبب الجفاف، وسببت مشاكل صحية في الكلى والقولون وإمساك ضار يتسبب في شرخ او زيادة اعراض البواسير اوانتفاخ القولون،ومن تلك الاشاعات ان الماء يخفف حموضة المعدة كما زعم البعض، ويسبب… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) March 30, 2024

وحذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات من معلومات متداولة خاطئة بخصوص شرب الماء، قال إنها قد تؤدي إلى أضرار صحية.وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "بعض المعلومات الصحية الخاطئة سببت عزوف البعض عن شرب الماء الكثير، وهذا خطأ كبير تسبب في أمراض كثيرة بسبب الجفاف، وسببت مشاكل صحية في الكلى والقولون، وإمساك ضار يتسبب في شرخ أو زيادة أعراض البواسير أو انتفاخ القولون".وتابع الخضيري: "ومن تلك الإشاعات أن الماء يخفف حموضة المعدة كما زعم البعض، ويسبب انتفاخ الكرش.. وكل ذلك غلط".وأوضح أن "الكرش بسبب زيادة الأكل عن حاجة الجسم وتجمع شحوم البطن أو إرخاء عضلات البطن بسبب عدم ممارسة الرياضة، وليس من الماء أبدًا، والانتفاخات بسبب نوع الطعام المسبب لتهيّج القولون)".وختم ناصحًا: "اشرب الماء لأنه صحي، ويسهّل الهضم، ويقلل من الإمساك، ويمنع الجفاف".