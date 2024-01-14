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"الخضيري": كوبان من القهوة السوداء يسببان "تسمم الكافيين"

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الخضيري
أ أ
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قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات ، إن تناول أكثر من كوبين يوميا من القهوة السوداء يسبب "تسمم الكافيين"، مؤكدا أن الشاي الأخضر والماتشا يغنيان عن القهوة.اضافة اعلان

ما هو تسمم الكافيين؟


وتسمم الكافيين هو حالة ناتجة عن استهلاك الكثير من الكافيين، ويمكن أن يحدث هذا من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، أو من تناول مكملات الكافيين.

والقهوة جزء لا يتجزأ من الثقافة السعودية، إنها رمز للكرم والضيافة، ويتم تقديمها تقليديًا للضيوف في المنازل والمجالس، إلا أن الإكثار منها من الممكن أن يسبب أضرارا.

في وقت سابق، أكدت دراسة حديثة، أن القهوة السوداء تساعد في التخلص من الوزن الزائد بتعزيز التمثيل الغذائي، وكبح الشهية، وتعزيز أكسدة الدهون في الجسم.

ووفقا للدراسة، فإن الكافيين يعزز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى زيادة معدل الأيض، ويساعد ارتفاع معدل التمثيل الغذائي الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

كبح الشهية والرغبة في تناول الطعام


كذلك يعمل الكافيين على كبح جماح الشهية، وتساعد القهوة في السيطرة على الرغبة في الطعام ما يساهم في خفض الوزن.

كذلك تخفض القهوة السوداء السعرات الحرارية، شرط شربها دون سكر أو كريمة أو مكونات بسعرات حرارية عالية. 

كذلك تحسن القهوة قبل التمرين الأداء، وتزيد الطاقة والتركيز عليه ما يساعد في مكافحة الوزن.

ووفقا للدراسة، يحسن الكافيين الأداء البدني بزيادة الأدرينالين، ويعزز الأداء البدني، ويحرق السعرات الحرارية.

الكافيين وأكسدة الدهون


أيضا يحفز الكافيين تكسير الدهون في الجسم بإطلاق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، لاستخدامها طاقة للجسم.

ووفقا للدراسة، فإن القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة، لمكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، ودعم مضادات  الصحة العامة والتحكم في الوزن.

التركيز الذهني والإدراك


وبحسب الدراسة، فإن الكافيين يساعد على زيادة اليقظة الذهنية والتركيز، ما يقلص بشكل غير مباشر الوزن من خلال بفضل أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتفاعلاً.


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