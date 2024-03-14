الخضيري: عدم غسل اليدين قد يكلفك كثيرًا في هذه الحالة

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قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن النزلات المعوية ( إسهال ومغص شديد) قد تصيب من يتناول أكل ملوّث ومتعفن،أو من لا يغسل يده قبل الأكل.



غسل اليدين ضرورة:



رياضة المشي قبل الإفطار:



حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطان



وأضاف في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الشخص قد يلامس أي شيء ملوث واليد لا تتضرر لأنها مغلفة بغلاف مناعي قوية لكنه ينقل أي ميكروب يلامسه إلى أمعائه عند الأكل بلا غسل اليد.وتابع :"وأشدها مقابض دورات المياه وصنابير دورات المياه لذا يجب غسل اليد بالماء والصابون قبل الخروج من دورات المياه، ( مما يساعد على تسريع العلاج التوّقف عن الأكل الدسم والاكتفاء بمحلول الجفاف فقط او بالماء المدعم بالملح والسكر )، وقد يحتاج المريض بعض الأدوية".وفي وقت سابق، قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن رياضة المشي قبل الإفطار مفيدة لفئات كثيرة من الناس.مشيرًا في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أنها تزيد من الحرق وتخفيف الوزن وكسر بعض المقاومة للأنسولين.وتابع :" أويّد ذلك بشرط ما تكون عطشان بشدة او جوعان بشدة. ( وماتكون مريض سكر بحيث ينخفض السكر بشدة )".وفي وقت سابق، كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، عن حقائق صادمة عن أعراض الإصابة بالسرطان.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن ما يتم تداوله عن أعراض السرطان بوسائل التواصل الاجتماعي من،"صداع وتعرق وهبات حرارية وتوتر وقلق وآلام بالبطن وتسارع نبضات القلب ودوخة ونغزات قوية بالظهر"، كل هذا كلام غير صحيح بالمرة.وأضاف أن هذا الكلام المتداول غير صحيح وللأسف غير علمي، لأن هذه الأعراض مشتركة مع كل الأمراض العادية.وبين أن هذه الأعراض قد تحدث فقط بسبب تهيّج القولون العصبي، أو بسبب عدم النوم الكافي فقط، أوبسبب حساسية الطعام.وأكد أن مصدر هذه المعلومات، دائمًا ما يكون جاهلًا أو غير متخصص.