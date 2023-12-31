الثوم صيدلية طبية متكاملة.. تعرف على أهم فوائده

أ أ



يشتهر الثوم بفوائده الصحية المتنوعة التي تجعله لاغنى عنه في المطبخ، وجزءًا أساسيًا من الوجبات اليومية.





ما هي الفوائد الصحية للثوم؟ اضافة اعلان



الثوم يدعم الجهاز المناعي



الثوم يساعد في خفض نسبة الكولسترول بالدم



الثوم يساعد في خفض ضغط الدم



الثوم مفيد لصحة الأمعاء



الثوم مصدر لمضادات الأكسدة



الطريقة الصحية لتناول الثوم



لماذا تشعر بالانتفاخ والغازات عندما تتناول الثوم؟



هل الثوم يحرق الدهون فعلاً؟



وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإنه مقابل ثلاثة فصوص طازجة سيحصل الجسم على 2.8 ملجم من فيتامين سي (من أصل 90 ملجم موصى بها يوميًا للبالغين) و36 ملجم من البوتاسيوم (من أصل 4700 ملجم موصى به)، بالإضافة إلى كميات صغيرة من الزنك والحديد والمغنيسيوم وفيتامين ك.لكن ما هو أهم من ذلك بكثير، إذ أن للثوم فوائد للقلب، بالإضافة إلى جهاز المناعة ووظيفة الجهاز الهضمي، وهو ما أكدته مجموعة كبيرة من الأبحاث، جمعها الخبراء في موقع "إيتينج ويل".تشير الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في الحد من الالتهابات بالجسم.وأظهرت دراسة نشرت عام 2021 في دورية "جورنال أوف كلينيكال آند ترانسيليشن ريسيرش". أن الأليسين، المركب الموجود في الثوميات مثل الثوم والثوم المعمر والبصل، يحمل العديد من الفوائد في الحد من الالتهابات.علاوة على ذلك، فإن مركبات الكبريت العضوي الموجودة في الثوم يمكن أن تدافع عن الجسم – حيث يعمل كحاجز لمنع الفيروسات من الوصول إلى خلايا الجسم، وفق ما كشفت دراسة أجريت عام 2020، نُشرت في دورية "تريندز إن فود سيانس آند تكنولوجي".أظهرت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة "مضادات الأكسدة"، أن المستخلصات والأشكال الأخرى من الثوم يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.الدراسة ذاتها أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي - التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، وفقا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم - استفادوا من استهلاك 100 ملج لكل كيلوجرام من وزن الجسم من الثوم الخام مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع.وهذا أكثر بقليل من فصين في شخص يزن 70 كيلوجرام، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".يعد الثوم مصدرًا ممتازًا للبريبايوتكس، الذي يغذي البكتيريا الصحية في أمعائك.واستندت النتائج إلى دراسة أجريت عام 2020، أظهرت أن المشاركين فيها لديهم مجموعة أكثر تنوعًا وصحة من الميكروبات المعوية بعد ثلاثة أشهر من تناول مكملات مستخلص الثوم المعتق، وفقًا لبحث نُشر في دورية "الطب التجريبي والعلاجي".وفقا لدراسة عام 2020 نشرت في دورية "الطب التجريبي والعلاجي"، يمكن أن يكون الثوم أيضًا مصدرًا لمضادات الأكسدة.أظهرت الأبحاث أن تناول مستخلص الثوم القديم كمكمل يمكن أن يدعم وظائف المخ الصحية لدى كبار السن.وفي الوقت نفسه، لاحظت دراسة صينية أجريت عام 2019 في مجلة "نيوترنتس" أن كبار السن الذين تناولوا كمية أكبر من الثوم عاشوا لفترة أطول من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.يعد الثوم الخام هو الأفضل، للحصول على أقصى الفوائد من الأليسين. كما هو الحال مع معظم الأطعمة، كلما قمت بمعالجة الثوم، كلما قلت الاستفادة منه.ردود الفعل السلبية نادرة، ولكن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية في الأمعاء - متلازمة القولون العصبي، قد يعانون من الغازات أو الانتفاخ، وذلك بفضل المستوى العالي من الفركتانز في الثوم.أولئك الذين يعانون من مرض ارتجاع المعدة المرئي، قد يشعرون أيضًا بعدم الراحة.خصائص الثوم المضادة للالتهابات دفعت البعض إلى الاعتقاد بأنه يمكنه أن يساعد على حرق دهون البطن إذا ما تناول الشخص ما يكفي منه، لكن هذا لم يتم إثباته.