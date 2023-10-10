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صحيفة تواصل الالكترونية

التهابات خطيرة.. طبيبة تحذر من إهمال 3 مناطق في الجسم عند الاستحمام

الاستحمام
احذر إهمال المناطق الثلاث
أ أ
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حذرت طبيبة أمراض جلدية من إهمال ثلاثة أجزاء رئيسية في الجسم لايتم تنظيفها بشكل جيد أثناء الاستحمام.
وقالت ليندسي زوبريتسكي، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن إهمال هذه المناطق الثلاث قد يؤدي إلى تقشر الجلد وتراكم الأوساخ والبكتيريا، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى التهابات خطيرة، وفقًا لصحيفة "ذا صن".اضافة اعلان

. خلف أذنيك

توصي الطبيبة بالاهتمام بنظافة هذه المنطقة أثناء الاستحمام.
إذا فركت إصبعك خلف أذنينك "ولاحظت رائحة لها أو أحسست بشيء ما، فعليك أن تغسلها أكثر"، ومن "الشائع جدًا" أيضًا أن تتساقط وتراكم وقشرة الرأس خلف أذنيك.

. سرة البطن


 هناك مكان آخر غالبًا ما يُنسى وهو سرة البطن، وهي منطقة يتكاثر فيها العرق ويتراكم فيها الأوساخ، مما يؤدي إلى ظهور حصوات في السرة، تشبه الزبيب.
ويُعرف هذا أيضًا باسم الأمفالوليث، وهو جسم صلب يشبه الحجر يتشكل داخل سرة البطن بعد احتجاز الأوساخ والشعر الدهني وخلايا الجلد الميتة هناك.
وفقًا لموقع "ويب إم دي" الطبي، عادةً ما يكون الحجر ذو لون داكن وثابت عند اللمس وقد يشبه رأسًا أسودًا كبيرًا.
في بعض الأحيان قد تتشكل الحصوة دون أن تدري إذا كنت لا تقوم بتنظيف سرة البطن بشكل منتظم وشامل.

. تحت الأظافر


عندما تستحم، تحتاج حقًا إلى وضع فرشاة تحت الأظافر للتخلص من الأوساخ والتراكمات.
يمكن أن تتراكم كمية مذهلة من الأوساخ تحت أظافرك طوال اليوم، لذا من المهم إزالتها.
توصي "هيلث لاين" أيضًا باستخدام صابون الأطباق للتخلص من الزيوت الموجودة تحتها، بالإضافة إلى قطعة قماش ناعمة أو عصا للبشرة.
ويوصى باستخدام الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن أو البارد، لأنه أقل عرضة لجفاف جلد اليدين.
وحذرت لينسيدي من أن المناطق الثلاث التي حددتها مناطق مشتركة تؤوي المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (مرسا)
ووفقا لهيئة  الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن هذا نوع من البكتيريا التي تعيش عادة على الجلد بشكل غير ضار.
وأضافت: "لكن إذا دخل الجسم، فإنه يمكن أن يسبب عدوى خطيرة تحتاج إلى علاج فوري بالمضادات الحيوية".
وعند الإصابة بهذه العدوى، تتمثل أعراضها تحت الجلد في :
مؤلمة ومنتفخة
سخونة عند لمسها
تسرب القيح أو السائل
احمرار لون الجلد. 
وأوصت ليندسي بأنه "إذا استمررت في الإصابة بالعدوى البكتيرية على الجلد، فقد تكون مستعمرة لجرثومة مرسا في تلك المناطق".

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