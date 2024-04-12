التغيرات المناخية تتسبب في نصف مليون حالة وفاة جديدة بالسكتة الدماغية

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أظهرت دراسة جديدة، أن التقلبات الجوية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تُسهم في زيادة وفيات السكتات الدماغية.





الانخفاض والارتفاع الشديد في درجات الحرارة



السكتات الدماغية



تفاصيل الدراسة



آسيا الوسطى في المقدمة



وأفاد باحثون في مجلة "علم الأعصاب"، أن الانخفاض والارتفاع الشديد في درجات الحرارة يرتبط بأكثر من نصف مليون حالة وفاة سنويًا في السنوات الأخيرة.وقال الباحث تشيوان تشينج من مستشفى شيانجيا بجامعة سنترال ساوث في تشانجشا بالصين: "لقد أثرت التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة في السنوات الأخيرة على صحة الإنسان وتسببت في قلق واسع النطاق".وأضاف تشنج في بيان صحفي: "وجدت دراستنا أن درجات الحرارة المتغيرة هذه قد تزيد من عبء السكتة الدماغية في جميع أنحاء العالم، وخاصة بين كبار السن والمناطق التي تعاني من تفاوت أكبر في الرعاية الصحية".وفقًا للباحثين، فإن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة على وجه الخصوص كان مرتبطًا بمزيد من السكتات الدماغية.لكن الباحثين أضافوا أن درجات الحرارة التي تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض الشديد يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.ويؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى انقباض الأوعية الدموية للشخص، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيس للسكتة الدماغية.من ناحية أخرى، يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة الجفاف، الذي يزيد من سماكة الدم ويبطئه- وهي عوامل مرتبطة أيضًا بالسكتة الدماغية.وزادت الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية في الولايات المتحدة بنسبة 26 بالمئة بين عامي 2011 و2021، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. ويقول الباحثون إن بعضًا من هذا يمكن أن يكون مرتبطًا بتغير المناخ.وخلال الدراسة، نظر الفريق في السجلات الصحية لأكثر من 200 دولة ومنطقة على مدار ثلاثة عقود، وقارنوا الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية بدرجات الحرارة المحلية في ذلك الوقت.ويقدر الباحثون أن هناك أكثر من 521 ألف حالة وفاة بالسكتة الدماغية في عام 2019 مرتبطة بدرجات الحرارة التي تأرجحت بين الانخفاض أو الارتفاع الشديد، بحسب وكالة "يو بي آي".وأظهرت النتائج، أن المناطق التي سجلت برودة شديدة كانت مرتبطة بأكثر من 474 ألف من تلك الوفيات، من إجمالي 6.6 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم بسبب السكتة الدماغية في عام 2019، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.وقال الباحثون إن معدل الوفيات بالسكتة الدماغية المرتبطة بتغيرات درجات الحرارة بلغ 7.7 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص للرجال و5.9 لكل 100 ألف للنساء.وكانت آسيا الوسطى هي المنطقة التي سجلت أعلى معدل وفيات بالسكتة الدماغية المرتبطة بدرجات الحرارة، حيث بلغ 18 لكل 100 ألف.وقال تشنج: "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد تأثير تغير درجة الحرارة على السكتة الدماغية واستهداف الحلول لمعالجة عدم المساواة الصحية".وأضاف: "يجب أن تهدف الأبحاث المستقبلية إلى الحد من هذا التهديد من خلال إيجاد سياسات صحية فعالة تعالج الأسباب المحتملة لتغير المناخ، مثل حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والعمليات الصناعية".