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صحيفة تواصل الالكترونية

التسمم الغذائي.. أعراضه وكيفية التعامل معه وعلاجه

التسمم الغذائي
التسمم الغذائي
أ أ
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مرض التسمم الغذائي، الذي يسمى أيضًا بالمرض المنقول عن طريق الأغذية، هو مرض ناجم عن تناول الطعام الملوث.
وتعد الكائنات المعدية بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات أو السموم، هي الأسباب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي. اضافة اعلان


تلوث الغذاء في مراحل التصنيع

ويمكن للكائنات المعدية أو سمومها أن تلوث الغذاء في أي مرحلة من مراحل التصنيع أو الإنتاج، ويمكن أن يحدث التلوث أيضًا في المنزل إذا تم التعامل مع الطعام أو طبخه بطريقة غير صحيحة.
أعراض التسمم الغذائي، والتي يمكن أن تبدأ في غضون ساعات من تناول الطعام الملوث، غالبًا ما تشمل الغثيان والقيء أو الإسهال.
في معظم الأحيان يكون التسمم الغذائي خفيفًا وينتهي دون علاج، لكن بعض الحالات بحاجة للذهاب إلى المستشفى.


أعراض التسمم الغذائي

أعراض التسمم الغذائي تختلف باختلاف مصدر التلوث، تسبب معظم أنواع التسمم الغذائي واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:
الغثيان. القيء. الإسهال المائي أو الدموي. آلام البطن وتشنجاتها. الحمى.
قد تبدأ أعراض التسمم الغذائي وعلاماته في غضون ساعات بعد تناول الطعام الملوث، أو قد تبدأ بعد أيام أو حتى أسابيع، يستمر المرض الناجم عن التسمم الغذائي عادة من بضع ساعات إلى عدة أيام.


أعراض تستوجب استدعاء الطبيب

إذا واجهت أيًا من العلامات أو الأعراض التالية، فاطلب الرعاية  الطبية على الفور:

- نوبات متكررة من القيء وعدم القدرة على إبقاء السوائل.
- القيء الدموي أو البراز. الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام.
- ألم شديد أو تشنج شديد في البطن.
- درجة حرارة الفم أعلى من (38 مئوية).
- علامات أو أعراض الجفاف مثل العطش الشديد أو جفاف الفم أو التبول قليلًا، أو الضعف الشديد أو الدوار أو الدوخة.
- الأعراض العصبية مثل رؤية ضبابية وضعف العضلات والوخز في الذراعين.


علاج التسمم الغذائي

يعتمد علاج اعراض التسمم الغذائي عادة على مصدر المرض إن كان معروفًا، وشدة الأعراض، بالنسبة لمعظم الناس، يزول المرض دون علاج في غضون بضعة أيام، على الرغم من أن بعض أنواع التسمم الغذائي قد تستمر لفترة أطول.
يجب استبدال السوائل المفقودة بسبب الإسهال المستمر، وكذلك المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم.
قد يحتاج بعض الأطفال والبالغين الذين يعانون من الإسهال أو القيء المستمر إلى المستشفى، حيث يمكنهم تلقي الأملاح والسوائل من خلال الوريد، لمنع أو علاج الجفاف.

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