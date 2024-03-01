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التجمع الأول بالرياض يحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "تعليم اللغة العربية"

دكتور صالح التميمي - الرئيس التنفيذي
دكتور صالح التميمي - الرئيس التنفيذي
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احتفى تجمع الرياض الصحي الأول، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" في مستشفى الملك سلمان.اضافة اعلان

تخريج الدفعة الثانية من برنامج "تعليم اللغة العربية"

وكان البرنامج قد تم تصميمه وتقديمه من قِبل مجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ مُستهدفاً خلاله الكوادر الصحية في عدد من منشآت التجمع، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي د. صالح التميمي، ومدير المراكز والبرامج بالمْجمع د.علي آل مضواح.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم؛ من خلال تدريب الكوادر العاملة وتطوير مهاراتهم المهنية واللغوية، لتحسين وتنمية قنوات التواصل بينهم وبين المستفيد؛ والتي من شأنها أن تُحسّن نتائج الرعاية الصحية، وتجني رضا المستفيدين منها، مُحققين خلالها أهم أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.
الجدير ذكره، أنه تم تخريج متدربي مستشفى الملك سلمان بعد تخريج الكوادر الصحية المتدربة في مستشفى الرعاية المديدة بالرياض، ضمن المرحلة نفسها للبرنامج ذاته.

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