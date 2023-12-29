البروكلي يحمي من السرطان

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أظهرت الأبحاث أن مادة كيميائية نباتية، تعرف باسم "السلفورافان" تتواجد في طعام شائع، تتمتع بقدرات "قوية" مضادة للسرطان. اضافة اعلان





البروكلي يحتوي على مادة السلفورافان



خصائص السلفورافان المضادة للسرطان



الخضروات التي تحتوي على السلفورافان



المكملات الغذائية



وكشف الدكتور تيم تيوتان، طبيب الأورام في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، أن البروكلي يحتوي على مادة كيميائية نباتية تعرف باسم السلفورافان.وكتب الدكتور تيم: "تمت دراسة (هذه المادة الكيميائية النباتية) على نطاق واسع لأول مرة في التسعينيات من قبل الدكتور جيد فاهي في جامعة جونز هوبكنز. ونظرًا للأبحاث المقنعة التي تشير إلى خصائصه المضادة للسرطان، ارتفعت مبيعات البروكلي بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت".وكشفت الدراسة أن السلفورافان يقدم خصائص "قوية" مضادة للسرطان، خاصة في مكافحة سرطان الثدي والقولون.قال الدكتور تيم: "لقد أشارت العديد من الدراسات المختبرية إلى سبب امتلاك السلفورافان لخصائصه المضادة للسرطان.ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات (وخاصة البشرية) لمزيد من توضيح فوائدها.وأوضح، أن هناك كمية قوية من البيانات التي تدعم جميع الفوائد الصحية للخضروات الصليبية خارج نطاق الوقاية من السرطان أيضًا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وخلصت دراسة نشرت في مجلة أمراض الفم والوجه والفكين، إلى أنه "من المفيد" تناول الخضروات التي تحتوي على السلفورافان بشكل منتظم لتعزيز الصحة العامة وحتى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.وقدم الدكتور تيم "نصيحة احترافية" لضمان حصولك على ما يكفي من المركب القوي، تناول البروكلي. وإذا لم تكن من محبيه، فإن السلفورافان موجود أيضًا في أمثال الملفوف واللفت والخضروات الصليبية الأخرى .علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا شراء المكملات الغذائية التي تحتوي على مادة كيميائية نباتية قوية مضادة للسرطان.مع ذلك، أشار الدكتور تيم إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على السلفورافان لم تتم دراستها على نطاق واسع ولم تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.لذلك، فمن الأفضل اختيار الشيء الجيد في شكله الأخضر الطبيعي.