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"البركة في البكور".. هذا ما يفعله الاستيقاظ مبكرًا في جسمك

الاستيقاظ بالليل
الاستيقاظ مبكرًا له فوائد صحية
أ أ
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على القيام بالأشياء المهمة في بداية اليوم، فإذا خرج الجيش للقتال يكون ذلك في بداية اليوم، وكان يدعو: اللهم بارك لأمتي في بكورها.اضافة اعلان
وعلى ما يبدو فإن الاستيقاظ في وقت مبكر من اليوم له فوائد صحية مهمة، آخرها ما ذكره البروفيسور أليكسي سيتنيكوف، المختص في العلوم النفسية والاقتصادية والفلسفية، من أن الجسم يطلق عملية استشفاء ذاتي إذا ما التزم بوقتين مثاليين للاستيقاظ وممارسة الرياضة.

التحكم في إنتاج الكورتيزول

ويدعو البروفيسور، الراغبين بالتمتع بصحة جيدة إلى ضرورة التحكم في إنتاج الكورتيزول، الذي يسمى أيضًا هرمون التوتر.
ووفقًا له، فإن ارتفاع مستوى الكورتيزول هو سبب الإصابة بمعظم الأمراض، مشيرًا إلى أن أعلى إفراز للهرمون يكون في الساعة 6.30 صباحًا و16 بعد الظهر.
وتابع: "الحقيقة المثيرة للاهتمام، هي أن أولئك الذين لا يستيقظون في الساعة 6:30 يعيشون حياة قصيرة جدًا. لذلك، من الأفضل الاستيقاظ في الساعة 6:30، عندما يتم إطلاق الكورتيزول، من أجل "الاستفادة منه" ببساطة. أما الساعة الرابعة بعد الظهر فهي أفضل وقت لممارسة النشاط البدني"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

كيفية التغلب على القلق والخوف

وأوضح أن حالات القلق والخوف تحدث عندما لا تتوفر المعلومات الكافية اللازمة لاتخاذ القرار، لكن هذا القلق يختفي فورًا إذا بدأ الشخص في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أي أن العمل هو الترياق لليأس والقنوط.
وبين أن "المستوى المنخفض لهرمون الكورتيزول هو طريق مباشر لحياة طويلة وصحية، ومناعة طبيعية، قادرة على مواجهة عدد كبير من الأمراض المعدية".

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