البرقاوي: زيت اللوز يسبب البلوغ المبكر للفتيات والتثدي للأولاد

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حذرت الدكتورة سلمى البرقاوي، استشارية الجلد والليزر والتجميل من استخدام الزيوت على الوجه لذوي البشرة الدهنية.





الزيوت تزيد الحبوب في البشرة الدهنية اضافة اعلان



استخدام زيوت التفتيح



وعزت ذلك في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية"، إلى أن الزيوت تزيد الحبوب وتؤدي إلى التهيج، لأن البشرة الدهنية لديها خلل في تعادل الحمضية والدهنية فيها.وقالت: "البشرة الجافة التي تعاني من الأكزيما ومن وجود مشكلة في حاجز الجلد قد تُحسّن بعض الزيوت حاجز الجلد فيها. لأن الأمر يعتمد على نوع الزيت وطريقة العصر".وحذرت البرقاوي خصوصًا من طريقة العصر الكيميائي، بسبب الحرارة وإضافة مواد كيماوية تضر بالجلد أكثر مما تفيده. واستشهدت بدراسة حول زيت الزيتون أظهرت تهيج البشرة لدى بعض المستخدمين.كما حذرت استشارية الجلد والليزر والتجميل من استخدام زيوت التفتيح، مثل زيت اللوز، وزيت جنين القمح، وقالت إن هذا الأخير يؤدي إلى معاناة البعض من تصبغات بيضاء مثل البهاق.في حين أشارت إلى أن استخدام زيت اللوز للتبييض يؤثر على الهرومونات لأنه يزيد من نسبة الأستروجين، مما يؤدي إلى البلوغ المبكر عند الإناث، والتثدي لدى الذكور.