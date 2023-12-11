الاكتشاف المبكر يجنب مخاطر أكبر.. تعرف على أعراض الإصابة بورم في المخ

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تعتبر أورام الدماغ واحدة من أكثر أنواع السرطان فتكًا، وتحدث عند نمو الخلايا في الدماغ أو بالقرب منه.

ويمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ. ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ. وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ. اضافة اعلان

وتعمل أورام المخ على خفض متوسط العمر المتوقع بمعدل 27 عامًا، حيث يعيش 12% فقط من البالغين على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص.





نوعان رئيسيان من أورام المخ



ما هي الأعراض الأكثر شيوعًا لورم المخ؟



وهناك نوعان رئيسيان من أورام المخ، حيث تنمو الأورام الحميدة غير السرطانية بشكل أبطأ وتقل احتمالية عودتها بعد العلاج.ويمكن أن تبدأ أورام الدماغ الخبيثة السرطانية في الدماغ أو تنتشر من مكان آخر في الجسم، ومن المرجح أن تعود مرة أخرى، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وفي حين أن سببها غير معروف، إلا أن الشخص يكون أكثر عرضة للخطر مع التقدم في العمر، حيث تحدث معظم أورام المخ لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 85 إلى 89 عامًا - على الرغم من أن بعض الأنواع أكثر شيوعًا عند الأطفال.ويمكن أن يؤدي التعرض للإشعاع الناتج عن العلاج الإشعاعي أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية للرأس إلى زيادة الخطر في حالات نادرة.يمكن أيضًا أن تزيد الحالات الوراثية ذات التاريخ العائلي مثل التصلب الحدبي والورم الليفي العصبي ومتلازمة تيرنر من فرص الإصابة.ويعتمد العلاج على نوع الورم، وموقعه في الدماغ، وحجمه، ومدى انتشاره، والصحة العامة واللياقة البدنية.ويمكن أن يشمل المنشطات، والأدوية لتخفيف الأعراض، والجراحة، والعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي ، ويكون أكثر نجاحًا إذا تم اكتشاف المرض مبكرًا — لذلك من المهم معرفة العلامات.ويمكن لأورام المخ أن تسبب الصداع، والنوبات، والغثيان، والتقيؤ، ومشاكل في الذاكرة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى تغيرات في ضعف الشخصية أو الشلل على جانب واحد من المشكلة ومشاكل في الكلام أو الرؤية.الصداعالنوباتالشعور بالمرضمشاكل في الذاكرةالتغيير في الشخصيةضعف أو شلل في أحد جانبي الجسممشاكل في الرؤيةمشاكل في الكلام