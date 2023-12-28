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الإنفلونزا.. لماذا مناعة النساء أقوى من الرجال؟

الأنفلونزا الموسمية
مناعة النساء أقوى في مواجهة الأنفلونزا
أ أ
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يعرف قاموس أوكسفورد، مصطلح "أنفلونزا الرجال"، باعتباره "مرضًا بسيطًا باردًا أو مشابهًا يصاب به شخص ما، عادة رجل، ويعالجه كما لو كان أنفلونزا أو شيئًا أكثر خطورة".اضافة اعلان

إنفلونزا الرجال

لكن هناك جانبًا خطيرًا لإنفلونزا الرجال، وهو ما يمكن أن يفسر أيضًا سبب ارتفاع معدلات السرطان بشكل ملحوظ لدى الذكور في حين أن أمراض المناعة الذاتية المؤلمة - مثل التهاب المفاصل الروماتويدي - أكثر شيوعًا عند الإناث.
ويفسر ذلك أيضًا سبب وفاة عدد من الرجال أكثر من النساء بسبب جائحة كوفيد-19. وفي الأشهر الأولى من الوباء في عام 2020، كان الرجال في إنجلترا وويلز يموتون بسبب فيروس كورونا بمعدل ضعف النساء، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا.

جهاز المناعة الأنثوي

لعقود من الزمن، ناقش العلماء ما إذا كانت أنفلونزا البشر حقيقية أم لا.
وفي كتاب جديد بعنوان "كيف تحافظ على صحتك"، تقول خبيرة التغذية جينا هوب إن "الأدلة تظهر أن جهاز المناعة الأنثوي أقوى من جهاز المناعة الذكري".
وتشير إلى أن الأمر يرجع إلى الهرمونات - تميل الهرمونات الجنسية الأنثوية، البروجسترون والإستروجين، إلى دعم جهاز المناعة. في حين أن هرمون التستوستيرون الذكري يمكن أن يثبط المناعة.
وسلط علماء المناعة في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في عام 2016، الضوء على دور هرمون الاستروجين في مناعة الإناث. 
وقام الباحثون بإصابة خلايا من بطانات أنف الرجال والنساء بفيروس الأنفلونزا الشائع (الأنفلونزا الموسمية أ)، قبل إضافة الشكل الأكثر شيوعًا من هرمون الاستروجين لدى النساء، والذي يسمى استراديول، إلى جميع مزارع الخلايا.
وفي مزارع الخلايا النسائية، أدى هرمون الاستروجين إلى انخفاض كبير في مستويات فيروس الانفلونزا. 
لكن مستويات الفيروس في مزارع الخلايا لدى الرجال ظلت دون تغيير، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء-علم وظائف الأعضاء الخلوية والجزيئية للرئة.
وكلا الجنسين ينتجان الأوستراديول: يصنع الرجال كمية صغيرة في الخصيتين (ربما للمساعدة في إنتاج الحيوانات المنوية)، بينما تفرز النساء كميات كبيرة من المبيضين، وذلك بشكل أساسي لبناء وصيانة الجهاز التناسلي.

هرمون التستوستيرون

على النقيض من ذلك، يبدو أن هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري الرئيسي، يثبط الدفاعات المناعية، ربما لأنه يحرك الأنشطة، مثل بناء العضلات التي تتطلب الطاقة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجراها علماء المناعة في جامعة ستانفورد الأمريكية، ونُشرت في عام 2014، أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من المتوسط من هرمون التستوستيرون لديهم مستويات أقل من استجابة الأجسام المضادة عند إعطائهم الحقن.
ووجدت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا العام أن النوم السيئ أثناء الليل يقلل بشكل خطير من مقدار الحماية التي يوفرها لقاح الأنفلونزا في اليوم التالي، ولكن فقط عند الرجال.
وحلل البحث، الذي نشر في مجلة "كيورنت بيولوجي"، دراسات سابقة شملت أكثر من 500 رجل وامرأة، وأظهر أن الرجال الذين ناموا لمدة تقل عن ست ساعات في الليلة السابقة لتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا أو التهاب الكبد كان لديهم أجسام مضادة أقل بكثير من أولئك الذين ناموا لمدة سبع ساعات أو أكثر.
وأدى ذلك إلى تقليص فترة الحماية لدى الرجال مدة شهرين. بعكس النساء حيث لم تكن هناك خسارة كهذه لدى اللواتي لم يحصلن على قسط كافٍ من النوم قبل تلقي الحقنة.

لكن لماذا تتمتع النساء بجهاز مناعة أقوى من الرجال؟


من منظور تطوري، فإن وجود جهاز مناعة قوي يمكّن المرأة من حماية الجنين بشكل أفضل من العدوى التي تنتقل منها إلى الطفل في الرحم، كما يقول فرانسيسكو أوبيدا دي توريس، أستاذ علم الأحياء الرياضي بجامعة لندن، وهي العملية التي تسمي "النقل العمودي".
وكما يوضح البروفيسور أوبيدا دي توريس: "عندما تصاب النساء الحوامل بالعدوى من الأشخاص المحيطين بهن، فيمكنهن نقلها إلى الأجنة في الرحم عبر المشيمة".
وتابع: "الضغوط التطورية تعني أن النساء وأطفالهن يبقون على قيد الحياة بشكل أفضل إذا قامت أجسام الأمهات باستجابة مناعية قوية لمسببات الأمراض، لحماية النسل بأكبر قدر ممكن من الفعالية".
لكنه يقول إن النساء يمكن أن يدفعن في بعض الأحيان ثمنًا مؤلمًا لهذه القدرة على حماية أطفالهن الذين لم يولدوا بعد بهذه الطريقة.
وأضاف: "تشير جميع الأدلة إلى أن هذا يأتي بتكلفة أعلى بكثير من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية".

أمراض المناعة الذاتية

 تحدث أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والسكري من النوع الأول والصدفية عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله ويهاجم الأنسجة السليمة.
وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 80 في المئة من المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية هم من النساء (سنتحدث عن هذا لاحقًا).
وفي الوقت نفسه، يمكن للرجال أن يدفعوا ثمنًا باهظًا بسبب استجاباتهم المناعية الأضعف، كما يضيف البروفيسور أوبيدا دي توريس - وهذا يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من أنفلونزا الرجال.
وقال: "ينتج الرجال استجابة أضعف ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالعديد من أنواع السرطان مقارنة بالنساء. وهذا لأن الاستجابة المناعية الأضعف تعني أن مسببات الأمراض قادرة على إصابة الرجال لفترة أطول، مما يمنح الفيروسات أو البكتيريا مزيدًا من الوقت للتلاعب بجينات الخلايا التي تصيبها".
وأوضح أن "أحد الأشياء التي يمكن أن تفعلها مسببات الأمراض هذه هو جعل الخلايا المصابة تتكاثر. وهذا يساعد على انتشار العدوى عبر أجسام الرجال، ولكنه يزيد أيضًا من خطر تكاثر الخلايا بسرعة خارج نطاق السيطرة والتحول إلى سرطان".

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