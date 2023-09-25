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الإنجاب يقلل الخطر.. 7 أعراض لسرطان الرحم تتجاهلها معظم النساء

سرطان الرحم
سرطان الرحم
أ أ
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يعد سرطان الرحم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، لكن الغالبية العظمى منهن ليس لديهن أي فكرة عن الأعراض الأكثر شيوعًا، مما يؤدي غالبًا إلى اكتشاف المرض في مرحلة متأخرة.اضافة اعلان
ويساعد الاكتشاف المبكر على إنقاذ الأرواح، بنسبة تصل إلى 90 في المئة من المصابات بسرطان الرحم. في المقابل، تعيش واحدة فقط من كل خمسة لأكثر من خمس سنوات إذا تم اكتشاف المرض في مرحلة متقدمة.
ووفقًا لمؤسستي (The Eve Appeal)، و( Peaches Womb Cancer Trust)، فإن ما يقرب من ربع النساء في بريطانيا لم يسمعن قط عن سرطان الرحم، و43 في المائة منهن فقط يحصرن الأمر في البحث عن الدم.

أعراض سرطان الرحم

وتشمل الأعراض، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن":
-النزيف بعد ممارسة العلاقة الحميمة.
-إفرازات مهبلية "ملطخة بالدم" (يمكن أن تكون وردية أو حمراء أو بنية).
-دم في البول (بيلة دموية).
-النزيف بين الدورات الشهرية (قبل انقطاع الطمث).
-دورات أثقل من المعتاد (قبل انقطاع الطمث).
- أي نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث (بما فيه البقع).
-وجع البطن.
وتشمل أعراض سرطان الرحم في مرحلة أكثر تقدمًا:
-ألم في الظهر أو الساقين أو الحوض.
-فقدان الشهية.
-التعب.
-الغثيان.
يمكن أن تكون هذه الأعراض علامة على وجود مشكلة صحية أكثر اعتدالًا، مثل انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أو رد فعل على العلاج بالهرمونات البديلة.
ولكنها يمكن أن تشير أيضًا إلى العديد من الأمراض الخطيرة المحتملة، مثل التهاب بطانة الرحم أو الأورام الليفية أو الأورام الحميدة.
واحدة فقط من كل 10 حالات من النزيف المهبلي غير المعتاد بعد انقطاع الطمث تكون بسبب سرطان الرحم.
وينبغي على المرأة رؤية الطبيب فقط في حالة ما إذا كانت من بين 10% تعاني مما يسمى بالأعراض "المموهة".
ومعظم النساء اللواتي تم تشخيص إصابتهن بسرطان الرحم، تزيد أعمارهن عن 40 عامًا حيث يزداد الخطر مع تقدم العمر. لكن يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الحياة.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم

وأبرزت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، مجموعة من العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم، وتشمل: 
-زيادة الوزن أو السمنة.
-ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين.
-تناول العلاج التعويضي بالهرمونات أو عقار تاموكسيفين.
-الإصابة بالسكري من النوع 1 أو 2.
-بطانة الرحم السميكة.
-متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.
كما أن بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة، وانقطاع الطمث في وقت متأخر، والتاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرحم هي أيضًا عوامل خطر.
لكن إنجاب الأطفال يقلل من هذا الخطر، كما هو الحال مع تناول حبوب منع الحمل وممارسة الرياضة .
يعتمد العلاج على نوع السرطان ودرجته ومرحلته، ولكن معظم المرضى سيخضعون لعملية جراحية لإزالة الرحم وعنق الرحم.

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